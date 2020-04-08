Уничтожает за 48 часов: какой препарат спасет от COVID-19

Самое важное — гигиена рук

— Число зараженных коронавирусом в мире к 9 апреля достигло 1 512 698 человек. Умерли 88 147 больных COVID-19, вылечиться удалось 330 702 пациентам.

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— Всемирная организация здравоохранения признала гигиену рук одной из ключевых мер по повышению профилактики передачи и распространения коронавируса. В обновленных рекомендациях страны — члены ВОЗ призвали к обеспечению всеобщего доступа к средствам гигиены рук — их в обязательном порядке нужно использовать при входе и выходе из любого общественного транспорта, коммерческих организаций и государственных учреждений.

В МЧС рассказали, как ходить в магазин во время COVID-19

— В Москве скончались еще семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Пациентам было от 49 до 90 лет.

— В МЧС рассказали о том, как безопасно ходить в магазин во время пандемии. Делать это нужно в то время, когда в торговых точках меньше всего посетителей, однако о дистанции нельзя забывать даже с немногочисленными покупателями. При входе в магазин необходимо надеть защитную маску и одноразовые перчатки. Оплачивать покупки нужно картой или смартфоном, а вернувшись домой, в первую очередь помыть руки и все покупки.

— Путин выступил с обращением, в котором анонсировал новые меры поддержки населения из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Шестимесячную отсрочку по страховым выплатам получит весь пострадавший малый и средний бизнес, задолженность можно будет реструктуризировать.

В первую очередь на помощь могут рассчитывать те предприниматели, которые обеспечат занятость своих сотрудников. Среди прочих мер — выплаты врачам до 80 тыс. руб., семьям с детьми и поддержка граждан, потерявших работу.

Как уничтожить вирус за 48 часов

— В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов. Как выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне, благодаря одной дозе антипаразитарного препарата ивермектин спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%, а через двое суток — более чем на 99%.

— Число жертв коронавируса в США за минувшие сутки составило 1965 человек — это новый антирекорд, следует из данных университета Джонса Хопкинса. В общей сложности число случаев заражения в Штатах преодолело отметку в 400 тыс. На страну приходится почти треть всех заболевших в мире.

— Похожая ситуация и в Великобритании. Там за сутки от коронавируса скончались 938 человек, передает Reuters.

— Трамп заявил о возможном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Ранее он обвинил организацию в неправильных рекомендациях в начале пандемии коронавируса.

— Эквадор стал еще одной страной, обратившейся к России с просьбой о гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Ранее российское правительство начало помогать Сербии и Италии.