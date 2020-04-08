«Острый период»: у москвичей диагностировали «ковидофобию»

У многих жителей Москвы психологи обнаружили «ковидофобию» — страх выйти на улицу и заразиться коронавирусом, сообщила главный врач психиатрической больницы №4 им. Ганнушкина Лариса Бурыгина.

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В столичном департаменте здравоохранения рассказали РИА «Новости», что в службу психологической помощи, запущенную для поддержки тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за самоизоляции, чаще всего обращаются именно из-за боязни распространения COVID-19.

В пресс-службе московского депздрава уточнили, что в первые дни работы психологической службы с этим страхом к специалистам обратились около 200 человек. При этом отмечается, что подавляющее большинство из них — женщины в возрасте от 35 до 40 лет.

«Зачастую для них самое важное в ситуации самоизоляции — быть выслушанными, высказаться. Кто-то живет один, кто-то, наоборот, испытывает стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве. Среди прочего людей волнует вопрос возможного заражения соседей. Часто за поддержкой обращаются родственники пациентов, которые в данный момент находятся в больницах, а также люди, проходящие лечение дома», — объяснила Бурыгина.

Однако не все психологи пока решаются признавать новый вид фобии. Доцент кафедры нейро- и патопсихологии психфака МГУ Илья Плужников заявил «Газете.Ru», что не согласен с введением таких терминов, как «ковидофобия».

«Возможно, такое понятие когда-то и будет существовать, но я не думаю, что оно обоснованно. На самом деле никакой особой ковидофобии не существует. У людей происходит либо усиление естественной тревоги после попадания в необычную ситуацию, либо обострение хронических психических расстройств. Человек мог всегда быть ипохондриком или страдать от агорафобии (боязнь открытого пространства. – «Газета.Ru»), и сейчас, просматривая телепередачи и интернет, он начинает объяснять себе, чем конкретно он может заразиться и почему ему не нужно выходить из дома. Теперь это для него больше не просто аморфный страх», — пояснил Плужников.

Психолог считает, что говоря о подобных терминах, можно вызвать в людях еще большую тревогу. «Мало того, что новый вирус, так еще и новое психическое отклонение», — добавил он.

С ним согласился и психолог сети клиник «Семейная» Владимир Белов. «При всем моем уважении к коллегам, к психиатрам, на мой взгляд, пока надо перестать друг друга пугать и выдавать какие-либо клише. Конечно, сейчас мы находимся в остром психологическом периоде — утрачиваем привычные социальные функции, вынуждены находиться в закрытом пространстве с одними и теми же людьми, теряем работу. Все это, безусловно, может травмировать. Ситуация непростая, никто из разумных людей не будет говорить, что ничего страшного нет, но чрезмерная драматизация и появление каких-то диагнозов могут быть лишними», — объяснил он «Газете.Ru».

Белов заявил, что не заметил массовых запросов, касающихся страха заражения коронавирусом. Он объяснил, что в данном случае COVID-19 скорее работает как механизм, запускающий тревогу, которая может иметь совершенно другие различные причины. При этом психолог отметил, что через два-три месяца действительно могут появиться новые психические расстройства, о которых сказала Бурыгина.

Илья Плужников тоже не заметил увеличения обращений за психологической помощью по поводу коронавируса. «Мой опыт и опыт моих коллег, с которыми мы постоянно проводим семинары, касающиеся нынешней ситуации, показывает, что люди боятся не столько заразиться, сколько находиться в вынужденной изоляции. Сам вирус для нашей страны не самый большой страх. В основном люди обращаются только по социально-бытовым вопросам. Но это происходит не из-за боязни заражения, а из-за того, что жизнь поменялась», — сообщил он.

Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психздоровья Сергей Ениколопов пока не заметил повышенного числа обращений за помощью из-за страха коронавируса, однако опрос, который проводили специалисты Научного центра, показал, что большое количество людей все же хотят обратиться к психологам с такой проблемой.

При этом Ениколопов заявил, что для людей, страдающих «ковидофобией», не может быть никаких общих рекомендаций. «Страх существует всегда, просто находит разные «выходы» — кто-то боится замкнутого пространства, а кто-то — коронавируса. Здесь нужно только в индивидуальном порядке идти к психологу и работать с ним», — заключил он в беседе с «Газетой.Ru».

В то же время Илья Плужников посоветовал людям, переживающим из-за распространения COVID-19, тщательно планировать свой день и пытаться подстроить жизнь в новых обстоятельствах под ту, что они вели ранее.

Владимир Белов же назвал необходимостью соблюдать психологическую гигиену.

«Надо остановиться в получении негативной информации и при этом все же оставить себе возможность бояться и тревожиться, потому что это необходимо для нашей личной безопасности. Просто не нужно посвящать этому практически все время своей жизни. Создайте себе в день 30 минут «беспокойства» — посмотрите новости о коронавирусе, почитайте информацию о нем, но не давайте этому более получаса», — порекомендовал психолог.

«Самое главное – необходимо понять, что человек может преодолеть любую проблему, если он будет четко соблюдать те требования и те нормы, которые ему дают специалисты», — заключил Белов.