«Жизни под угрозой»: как пандемия ударила по донорам

Угроза дефицита донорской крови возникла во многих регионах России на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в Национальном фонде развития здравоохранения РИА «Новости».

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«В разных регионах разная обстановка, но можно сказать, что, по нашим оценкам, поток доноров снизился в среднем примерно на 50%», — заявила глава организации Елена Стефанюк.

Так, активность доноров снизилась в Башкирии. На республиканской станции переливания крови сообщили, что количество кровосдач в будние дни уменьшилось в три раза, а в выходные в шесть раз по сравнению с периодом до введения режима самоизоляции, передает агентство «Башинформ».

До вступления в силу ограничительных мер число доноров в Уфе в будний день достигало 150 человек, а в выходной — все 300. Сейчас на станцию приходят не более 50 доноров каждый день.

А между там количество операций, при которых необходимы компоненты крови, не уменьшается, отметили в пресс-службе мэрии Уфы. Там заявили, что переливание крови может понадобиться в любой момент — особенно больным гематологическими заболеваниями, которым помощь доноров жизненно необходима.

Главный врач центра крови Кировской области Андрей Тарасов также призвал местных жителей продолжать сдавать кровь, если они вдруг прекратили делать это из-за введения режима самоизоляции. Он отметил, что с начала пандемии перед службой крови стоит сложная задача бесперебойного обеспечения медучреждений региона.

«Мы призываем не забывать о донорстве во время карантинных мер. <…> Для соблюдения социального дистанцирования ведется предварительная запись доноров», — пояснил медик порталу «В городе Кирове».

Отмечается, что в кировском центре крови и его филиалах усилены меры по санобработке и вентилированию — также все врачи ходят в масках и проводят медосмотр доноров.

Станции переливания крови опустели и в Москве из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, сообщили в пресс-службе РНИМУ имени Пирогова «Интерфаксу». «Специалисты начинают бить тревогу — очень скоро больницы начнут испытывать дефицит крови, что существенно скажется на работе всех отделений», — отметили в учреждении.

Столичные врачи напомнили москвичам о безопасности процедуры взятия крови. «Люди не боятся ездить в гипермаркеты и сметать продукты и товары с полок, но боятся ездить в Центры крови и отделения переливания крови!

Забывая, что перед донацией доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови», — говорится в сообщении РНИМУ им Пирогова.

Там также напомнили, что кровь необходима и для лечения коронавирусной инфекции, потому что в основном от нее страдают пожилые люди с низким уровнем гемоглобина, нарушениями обмена веществ, системы свертывания крови и снижением иммунитета. «Все они получают адекватное лечение, но в условиях дефицита крови и компонентов их жизнь под угрозой», — заявили в учреждении.

Чтобы граждане активнее сдавали кровь, в Пермском крае пообещали выдавать донорам двойную оплату в ближайшие три месяца. Такое поручение 8 апреля на заседании регионального правительства дал врио губернатора Дмитрий Махонин.

«Из-за ограничительных мер и режима самоизоляции в крае снижается запас донорской крови. Она понадобится, когда закончится эпидемия и больницы начнут все отложенные плановые операции», — уточнил он, передает газета «АиФ».

Запас крови в Прикамье, по словам чиновника, снизился в три раза – в достаточном количестве есть только четвертая положительная. Чтобы усилить интерес к донорству, выплаты за сдачу крови повысили в регионе с 674 до 1,5 тыс. рублей.

На это краевому Минфину поручили выделить 8,2 млн руб. из регионального бюджета. Также донорам пообещали выписать пропуска на передвижение до пункта сдачи крови в условиях режима самоизоляции.

В то же время в Ульяновской области до станции крови доноров доставляет мобильная бригада волонтеров. Таким образом минимизируются их контакты с жителями региона. «В некой степени станция переливания крови столкнулась с проблемами при режиме самоизоляции. То есть доноров немножко меньше стало. Но на сегодняшний день донорское движение, будем так говорить, побеждает коронавирус вместе с нами», — сообщил главный врач Ульяновской областной станции переливания крови Марат Хапман «Первому каналу».