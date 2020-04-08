Жуки и химия: чем кормят российских школьников на удаленке

Российским школьникам, переведенным на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса, стали доставлять продуктовые наборы. Сухпайки предусмотрены для льготников – детей из многодетных семей, инвалидов, сирот, а также воспитанников школ-интернатов, которые не проживают там в период каникул.

Реклама

Региональные власти самостоятельно составляют список продуктов, входящих в сухпайки, а также выбирают сумму, на которую они будут куплены. Некоторые же из них делегируют данные задачи самим школам. При этом сообщается, что составы наборов все же согласуются с Роспотребнадзором.

Тем не менее, далеко не во всех областях родители остаются довольны тем, что подготовили для их детей представители местной администрации. Так, 7 апреля в Карелии в соцсетях появились фотографии сухпайков, выданных в школе №2 города Питкяранта, — в некоторых наборах родители обнаружили сосиски, гнилые яблоки и картофель, а в других и вовсе нашли жуков.

«Я, как и вы, возмущен сегодняшней ситуацией с продуктовыми пакетами, сложившейся в городе», — написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава администрации Пиктярантского района Дмитрий Трошин. Он сообщил, что директора комбината школьного питания уволили, а выдача новых продуктовых наборов начнется с 9 апреля.

Возмущены сухпайками и жители Тюменской области.

«Сегодня нам, как малоимущим, выдали набор продуктов на 10 дней. Масло сливочное, сыр, колбаса «Деревенская», сгущенка и семь яблок. Ребенок должен питаться 10 дней вот этой химией. А обещали нам гречку, макароны... Где все эти продукты? А цена этому набору написана — 800 рублей!» — рассказала жительница Тюмени порталу 72.ru.

Другая собеседница издания отмечает, что в магазинах все продукты из сухпайка стоят гораздо дешевле. «Это что? Отмывание денег? Или что? Почему наборы у всех разные? Девочки в интернете показывают наборы из других школ, и там намного лучше», — пояснила она.

Вопрос о завышенных ценах на закупленные для сухпайков продукты встал и в Удмуртии. Местные СМИ сообщили, что указанные в накладных продуктовых пакетов цены намного выше, нежели в среднем по региону.

Так, стоимость одного килограмма рисовой крупы на накладной из Селычской школы – 88,4 руб., в то время как в магазинах она продается за 31,9 руб, а один килограмм сахара, стоящий по накладной 62,4 руб., в среднем по региону стоит 29,5 руб.

В связи с этим глава Удмуртии Александр Бречалов поручил приостановить закупку сухпайков. «Мы не можем допустить, чтобы кто-то наживался на продуктах для детей», — заявил он.

Бречалов подчеркнул, что выражают недовольство не только ценами, но и качеством продуктовых наборов.

«Мы не можем тратить деньги на то, что людям не нужно. Не ожидали, что ситуация примет такой оборот, мы искренне хотели помочь. Я поручил Ярославу Семенову (председатель правительства Удмуртской Республики, — «Газета.Ru») отдельно разобраться с каждой такой закупкой», — заключил губернатор.

Тем временем с 4 апреля в городе Оханске Пермского края и вовсе приостановили выдачу продуктовых комплектов, писал портал 59.ru со ссылкой на регионального министра образования Раису Кассину.

«Мы бьемся третий день, меняем набор продуктов, где есть кукуруза, горошек и полкило конфет зачем-то. Должны быть продукты, которые обеспечат полноценное питание детей. Хуже всего ситуация в Коми округе (Коми-Пермяцкий округ, входит в состав Пермского края — «Газета.Ru») с ИП Петровой. Мы до сих пор не можем получить цены на продукты, кормим только конфетами и соками. Этого не должно быть», — пояснила Кассина.

Родители подчеркивают, что для получения продуктовых наборов им потребовалось самим прийти в школу, что привело к большому скоплению людей, недопустимому в условиях пандемии. «Толпа у школы, дистанция не соблюдается, 90% без масок», — написала в соцсетях жительница Перми, передавал 59.ru.

По мнению министра, проблема заключается в том, что школам позволено самостоятельно решать, как потратить выделенные им на питание деньги. Отсюда и закупки вредных продуктов.

Власти Челябинской области в свою очередь решили отказаться от раздачи сухпайков. В местном минобре считают, что продуктовые наборы — не альтернатива горячему питанию, поэтому тратить на них деньги власти права не имеют.

«Областная субсидия выделяется муниципалитетам на организацию в школах горячего питания, у нас это звучит именно так. Если в других регионах другие формулировки, они позволяют тратить деньги на другие нужды», — пояснила пресс-секретарь регионального Минобрнауки Светлана Платонова.

В то же время в Москве и Санкт-Петербурге нареканий по поводу продуктовых наборов пока не было. Портал v1.ru сообщает, что там стоимость сухпайков зависит от категории льготы детей, однако в любом случае в них собрано все необходимое для полноценного питания.

Так, в столичный продуктовый комплект включены две коробки молока по одному литру, 2 кг муки, пачка сухого завтрака на 450 г, четыре банки рыбных консервов по 240 г, один литр подсолнечного масла, пачка соленых палочек по 150 г, две шоколадные плитки, пачка растворимого какао 250 г и две пачки черного чая по 25 пакетиков.