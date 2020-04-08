«Бояться их не надо»: заключенных могут выпустить из-за COVID-19

В Госдуме и Совфеде РФ поддержали инициативу Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, согласно которой предлагается провести широкую амнистию в связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19.

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Отметим, что 31 марта стало известно, что в СПЧ готовят законопроект об амнистии – проект документа оказался в распоряжении «Би-би-си». Инициатива предлагает прекратить уголовные дела по «малозначительным преступлениям», а также приостановить расследования по статьям с наказанием менее пяти лет лишения свободы.

Вопрос амнистии обсуждается и в администрации президента РФ. Ранее правозащитники направили туда запрос с просьбой перевести заключенных под домашний арест, так как часто места лишения свободы переполнены людьми и отличаются антисанитарными условиями, что увеличивает риск заражения осужденных.

Правозащитники получили ответ, в котором сказано, что администрация президента запросила позицию Минюста РФ на этот счет. «Ваши предложения по совершенствованию законодательства требует правовой позиции Минюста РФ, осуществляющего правовое регулирование в данной сфере, поэтому для объективного и всестороннего рассмотрения Вашего предложения запрошены необходимые соответствующие документы и материалы», — говорилось в письме, передавал портал News.ru.

Если законопроект примут к рассмотрению, его предстоит одобрить или отклонить Госдуме и Совфеду.

«Проведение амнистии возможно, почему нет? Сейчас такое время, что нужно проявить гуманность, учитывая интересы людей. Тут надо думать, прежде всего, о безопасности. Поэтому, если предлагаемые СПЧ меры помогут выполнению главной задачи, то в этом есть смысл»,

— сообщил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

При этом в Госдуме отметили, что в случае проведения широкой амнистии не будет никакой опасности для мирных граждан со стороны экс-заключенных.

«Амнистия возможна. Это допустимо, потому что не противоречит духу нашего законодательства. Внимательно рассмотрим проект. Осужденных, которые могут попасть под амнистию, бояться нечего. Опасны те, у кого за плечами большие сроки в местах лишения свободы, а речь же идет о нетяжких преступлениях», — пояснил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

При этом он отметил, что в условиях мест лишения свободы все-таки можно соблюсти необходимые санитарные меры для предотвращения массового заражения. Единственной проблемой, по словам чиновника, является социальная дистанция.

«В отличие от тех граждан, что находятся на свободе, осужденных можно поставить в одну шеренгу, то есть не надо следить за тем, гуляют ли они по улице. С обработкой помещений также нет проблем, так как их немного. Да, дистанцию не соблюдешь, но надо почаще проверять людей, а при первых признаках — изолировать», — отметил депутат.

Сенатор Синельщиков выразил надежду, что ФСИН следит за состоянием заключенных – в ином случае наступит необратимая цепочка заражений, считает чиновник. «Скученность, скопление людей и, не дай бог, отсутствие санитарных возможностей может привести к вспышке внутри учреждений, поэтому меры предосторожности являются обязательными. Уверен, что руководство ФСИН это понимает и принимает меры», — подчеркнул он.

Также в Госдуме предположили, что делать, если распространение инфекции не удастся остановить сразу. «Можно вообще отдельные отряды создавать: в одном будут все с подозрением на коронавирус, а другом – осужденные с чистыми анализами. Сделать такое – не проблема в местах лишения свободы», — сказал Синельщиков.

7 апреля стало известно о том, что из СИЗО в Москве уже отпустили 70-летнего член-корреспондента РАН, бывшего гендиректора АО «НПО «Орион» Анатолия Филачева, обвиняемого в растрате. Такое решение принял апелляционный суд.

Адвокаты академика ходатайствовали об его освобождении из-под ареста в связи с опасностью пандемии коронавируса. При этом сотрудники следственного департамента МВД и прокуратура выступали против амнистии для Филачева.

Но в итоге обвиняемому изменили меру пресечения на домашний арест. Отметим, что он содержался в СИЗО с марта 2019 года. Первоначально академику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в период работы на посту гендиректора АО «НПО «Орион», но позже дело переквалифицировали на растрату.

«Орион» — это предприятие со статусом Государственного научного центра страны, специализирующееся на производстве электронно-оптической техники. По версии следствия, Филачев заключал фиктивные договоры, по которым выводил денежные средства – в итоге он нанес ущерб корпорации «Ростех» на сумму в более 1 млн рублей. Отметим, что предполагаемый злоумышленник вину не признает.

Между тем на рассмотрении в Госдуме находятся уже несколько законопроектов об амнистии для осужденных и попавших под уголовное преследование, но отпустить их предлагали «в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, руководствуясь принципом гуманизма, в соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 103 Конституции РФ».

Так, с инициативой выступили депутаты Госдумы Сергей Иванов и Сергей Шаргунов. Согласно проектам, в честь праздника могут освободить ветеранов боевых действий, бывших силовиков, участвовавшие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, ликвидаторов последствий взрыва на Чернобыльской АЭС и аварии на «Маяке», а также тех, кто награжден государственными наградами СССР и России. Но это коснется только осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести

Также в случае принятия одного из законопроектов под амнистию попадают несовершеннолетние, совершившие нетяжкие преступления, женщины и отцы-одиночки с детьми до 18 лет или детьми-инвалидами. Освободить могут также мужчин старше 55 лет, женщин старше 50, инвалидов I и II групп и осужденных, страдающих онкологическими заболеваниями или активной формой туберкулеза.

Нововведение также предусматривает освобождение от наказания для тех, кто получил не более пяти лет лишения свободы, но при этом совершил преступление по неосторожности. Ответственность могут снять и с осужденных условно.