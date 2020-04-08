Взрыв газа: двое россиян погибли при обрушении дома

В ночь на 8 апреля в селе Филинское Нижегородской области произошло обрушение двухэтажного жилого дома. По предварительным данным регионального управления МЧС, причиной происшествия стал взрыв газового баллона, находившегося в одной из квартир на первом этаже.

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В ведомстве отмечают, что оба этажа, несущие конструкции и перекрытия между двумя подъездами обвалились — всего повреждены шесть жилых квартир. В доме проживало 12 человек, при этом сообщается, что на момент взрыва в здании были 14 человек.

На место происшествия сразу выехали спасатели, также, по данным портала kp.ru, в готовность был приведен вертолет.

Сотрудникам МЧС удалось сразу эвакуировать пять человек, в том числе и одного ребенка. Еще семеро пострадавших, по данным портала «МЧС медиа», были госпитализированы – пятерых из них после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение, двое же остались в больнице.

«Опасений за здоровье пострадавших на данный момент нет, но они будут находиться под наблюдением медиков», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В МЧС сообщили, что дольше всего спасателям не удавалось извлечь из-под завалов двух человек – 23-летнего парня, приехавшего погостить к родственникам, и 26-летнего жителя обрушившегося дома.

К моменту, когда сотрудники МЧС все же сумели их вызволить, 23-летний пострадавший уже скончался. Второй мужчина был направлен в реанимацию Павловской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. В течение всей ночи врачи боролись за его жизнь, однако утром 8 апреля мужчина умер.

По словам начальника регионального ГУ МЧС Валерия Синькова, большинство жильцов разрушенного дома разместились у родственников. Помимо этого, в пресс-службе МЧС сообщили, что пункт временного размещения открыли на базе участковой больницы села Филинское, в нем для жителей дома также организовали горячее питание.

Синьков подчеркнул, что разрушенное здание больше непригодно для проживания — вопрос о его возможном восстановлении вскоре рассмотрят местные власти.

Губернатор региона Глеб Никитин поручил оказать семьям погибших и пострадавшим необходимую помощь. Также в село Филинское выехал замгубернатора Дмитрий Краснов. По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, комиссия по расследованию причин происшествия и ликвидации его последствий уже сформирована.

В настоящее время, по информации МЧС, на месте происшествия трудятся 200 спасателей, задействовано более 30 единиц спецтехники.

«Разбор завалов продолжится до 18.00 сегодняшнего дня. Думаю, что к этому времени весь комплекс работ завершат», — отметил Валерий Синьков. Он добавил, что все граждане, которые могли находиться в здании на момент происшествия, уже учтены.

Так как предварительной причиной взрыва стала неправильная эксплуатация газового оборудования, Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что ранее подобный случай произошел в подмосковном городе Орехово-Зуево. Там, по данным МЧС, 4 апреля в пятиэтажном доме взорвалась газовая колонка, в результате чего в одном из подъездов обрушились три верхних этажа. Всего повреждены 10 квартир, пять из них разрушены полностью, сообщало РИА «Новости».

Трое жителей обрушившегося дома погибли, шестеро человек пострадали. По факту происшествия в СК по Московской области возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».