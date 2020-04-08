Не все сели: борт с россиянами вылетел из Нью-Йорка

Из Нью-Йорка в Москву вылетел возвратный рейс «Аэрофлота», на борту самолета находятся несколько десятков российских граждан, пожелавших вернуться домой. Как сообщает ТАСС, вылет состоялся ранним утром среды, 8 апреля, из аэропорта имени Джона Кеннеди.

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Прибыть рейс SU103 должен в московское Шереметьево, ориентировочное время посадки – 15:10 мск.

Точное число возвращающихся на этом самолете россиян не сообщается, но известно о нескольких десятках прошедших регистрацию на рейс. Отмечается, что пока самолет из Нью-Йорка летит в Москву, на американской земле совершил посадку самолет из российской столицы, вывозивший американцев.

Около полусотни граждан РФ так и не смогли вылететь в Москву рейсом «Аэрофлота». Однако им временно предоставят жилье организации соотечественников, заявил президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на американской территории находится около 2 тыс. россиян, которые изъявили желание вернуться на родину.

Нью-Йорк – самый крупный очаг эпидемии коронавируса нового типа в стране. В штате выявлено более 139 тыс. случаев заражения, умерло от COVID-19 более 5,4 тыс. нью-йоркцев.

Накануне Минтранс России назвал условие для вывоза россиян на родину. На вывозные рейсы в Россию могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. По последним данным, вернуться в Россию намерены около 25,8 тыс. граждан страны.

Если у желающего вернуться домой гражданина есть билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс €200-400. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатна.

Напомним, что 4 апреля Россия временно прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа. Тогда же правительство РФ утвердило порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться на родину.

Помощь будет оказана гражданам, которые «имеют проездные документы на возвращение в РФ с 16 марта 2020 года по 31 мая 2020 года». Помощь россияне получат за время пребывания на территории иностранного государства. Жители России, оставшиеся за границей, будут получать 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет будут выдавать по 1600 рублей в день.

В конце марта Мария Захарова заявила, что до конца месяца МИД составит точный список российских граждан, которые нуждаются в помощи с возвращением.

«Наши посольства в соответствующих точках <…> разместили соответствующие оповещения для российских граждан, информирующие их об отмене чартерных и регулярных рейсов и подготовке к осуществлению там так называемых вывозных рейсов», — отметила она.

Захарова подчеркнула тогда, что российские дипмиссии за рубежом работают круглосуточно. «Все их усилия на данном этапе сконцентрированы на разрешении вопросов, связанных с пребыванием на территории других стран российских граждан, которые пока еще не могут вернуться на родину», – резюмировала представитель МИД РФ.

Только на 28 марта было запланировано 92 чартерных рейса для того, чтобы вывезти граждан России из-за рубежа в связи с активным распространением коронавируса, сообщает Росавиация.

В то же время российское правительство выделило 1,5 млрд руб. из своего резервного фонда, чтобы возместить убытки авиакомпаниям, которые занимаются вывозом россиян из-за рубежа в связи с распространением коронавируса.

Эти деньги будут предоставлены в этом году в качестве субсидий на «возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу [россиян] из иностранных государств» с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

За предпоследнюю неделю марта более 130 тыс. граждан России вернулись домой, сообщал также российский МИД. За период с 20 марта по 2 апреля в Россию вернулось 162 486 россиян.

4 апреля вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, лидерами стали Италия, Испания и Франция. Сейчас большинство случаев заражения связаны не с «импортным» коронавирусом, а с передачей его внутри страны.