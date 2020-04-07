«Это война»: миру не хватает 6 миллионов медсестер

Мир ощущает острую нехватку медицинских сестер на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Дефицит сестринского персонала составляет около 5,9 млн кадров, сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подготовленном совместно с Международным советом медицинских сестер в рамках глобальной кампании «Сестринское дело сегодня».

Реклама

Согласно документу, в мире сейчас насчитывается чуть менее 28 млн медсестер. Дефицит сохраняется, несмотря на то что с 2013 по 2018 год их стало больше на 4,7 млн. Наиболее остро проблема нехватки сотрудников сестринских служб стоит в Африке, Юго-Восточной Азии, а также в ряде стран Латинской Америки.

Чтобы восполнить дефицит, согласно докладу ВОЗ, странам необходимо обучать в год на 8% медсестер больше, чем сейчас.

«Каждый доллар, вложенный в развитие сестринского дела, приносит очевидную для всех и ощутимую отдачу в том, что касается здоровья и благополучия людей», — подчеркнула председатель Международного совета медицинских сестер Аннетт Кеннеди.

Даже те развитые страны, где ранее не было дефицита медсестер, теперь из-за пандемии коронавируса остро нуждаются в них. ВОЗ призывает все страны оперативно организовать подготовку новых медсестер и создать для них рабочие места.

«Не входят в общую статистику»

В то же время пандемия не только привела к нехватке медперсонала, но и создала угрозу для жизни действующих работников. Так, 3 апреля стало известно о смерти двух британских медсестер в результате заражения коронавирусом. Одной из скончавшихся стала 36-летняя сотрудница больницы в городе Уолсолл — Арема Насрин работала в этом учреждении в течение 16 лет и не имела серьезных проблем со здоровьем, пишет The Guardian со ссылкой на знакомых женщины.

Летальным исходом обернулось и заражение COVID-19 30-летней жительницы города Маргейт Эйми О'Рурк, которая трудилась в больнице королевы Елизаветы.

После смерти двух медсестер общественность возмутилась тем, что обстановка в больницах для сотрудников недостаточно безопасная — также выяснилось, что смертность среди медсестер не входит в общую статистику летальных исходов COVID-19 в стране, подчеркивала исполнительный директор Королевского колледжа сестринского дела Донна Киннэйр.

Из-за нехватки медперсонала Великобритания призвала более 65 тыс. медицинских работников из Англии и Уэльса, вышедших на пенсию, вернуться к работе, сообщал телеканал «Би-би-си».

Так, 50 тыс. медсестер, находившихся на пенсии последние три года, получили письма с такой просьбой от Британского Совета по медицинским сестрам и акушерству. Общемедицинский совет, в свою очередь, обратился к 15 тыс. врачам.

Также попросили о помощи в лечении больных с коронавирусом и студентов последних курсов медицинских вузов. Министр здравоохранения Великобритании выразил надежду на то, что «тысячи людей откликнутся» на эти обращения.

Работают на износ

Похожая ситуация складывается и в Италии. По данным ВОЗ, уже более 10% медсестер инфицированы коронавирусом, 29 умерли. Сотрудники клиник вынуждены работать на износ, поскольку их некому сменить.

«Практически все отделения находятся в стрессовой ситуации: первая помощь, инфекция, интенсивная терапия, диагностические учреждения, радиология и т. д. Есть коллеги, которые работали несколько дней, пропустили ночной отдых, а также еженедельный отдых и праздники», — говорит Карло Палермо, национальный секретарь Союза врачей Италии.

Более того, СМИ передавали, что в стране участились случаи самоубийств — среди погибших много медсестер, которые не выдержали нагрузки.

Беспрецедентный спрос

США вышли на первое место по количеству зараженных COVID-19 — в ближайшие две недели власти ожидают еще больший наплыв пациентов. На данный момент, как сообщает NBC News, больницы пытаются заполнить тысячи вакансий медсестер по всей стране, особенно в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в течение нескольких недель высказывал тревогу по поводу нехватки медицинских работников. Он призвал бывших медсестер и врачей вернуться в состав рабочей силы, предложив им ускоренную «повторную сертификацию», чтобы они могли оказать помощь в борьбе с пандемией. Его администрация недавно отправила письма в медучилища штата с просьбой о подкреплении.

Майкл Фацио, гендиректор агентства Prime Staffing, которое набирает медсестер для крупных больниц по всей стране, сказал, что спрос является беспрецедентным — примерно в 20 раз выше, чем в это время в прошлом году.

Он заявил NBC News, что он уже устроил 100 медсестер в районе Нью-Йорка на прошлой неделе, а в настоящее время пытается заполнить почти 2000 вакансий — в некоторых случаях он привозит специалистов со всей страны и размещает их в отелях. «Они нужны нам — это война, которую мы ведем, а они войска. Нам нужны медсестры, чтобы ухаживать за пациентами», — заключил Фацио.