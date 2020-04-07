«Это война»: миру не хватает 6 миллионов медсестер

В мире не хватает почти 6 миллионов медсестер для борьбы с коронавирусом

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад об острой нехватке медицинского персонала по всему миру. В частности, по данным ВОЗ, дефицит медсестер составляет около 5,9 млн человек — всего в мире насчитывается около 28 млн специалистов. Наиболее остро кадровый вопрос угрожает странам, где пандемию коронавируса не удается поставить на контроль.

Мир ощущает острую нехватку медицинских сестер на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Дефицит сестринского персонала составляет около 5,9 млн кадров, сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подготовленном совместно с Международным советом медицинских сестер в рамках глобальной кампании «Сестринское дело сегодня».

Согласно документу, в мире сейчас насчитывается чуть менее 28 млн медсестер. Дефицит сохраняется, несмотря на то что с 2013 по 2018 год их стало больше на 4,7 млн. Наиболее остро проблема нехватки сотрудников сестринских служб стоит в Африке, Юго-Восточной Азии, а также в ряде стран Латинской Америки.

Чтобы восполнить дефицит, согласно докладу ВОЗ, странам необходимо обучать в год на 8% медсестер больше, чем сейчас.

«Каждый доллар, вложенный в развитие сестринского дела, приносит очевидную для всех и ощутимую отдачу в том, что касается здоровья и благополучия людей», — подчеркнула председатель Международного совета медицинских сестер Аннетт Кеннеди.

Даже те развитые страны, где ранее не было дефицита медсестер, теперь из-за пандемии коронавируса остро нуждаются в них. ВОЗ призывает все страны оперативно организовать подготовку новых медсестер и создать для них рабочие места.

«Не входят в общую статистику»

В то же время пандемия не только привела к нехватке медперсонала, но и создала угрозу для жизни действующих работников. Так, 3 апреля стало известно о смерти двух британских медсестер в результате заражения коронавирусом. Одной из скончавшихся стала 36-летняя сотрудница больницы в городе Уолсолл — Арема Насрин работала в этом учреждении в течение 16 лет и не имела серьезных проблем со здоровьем, пишет The Guardian со ссылкой на знакомых женщины.

Летальным исходом обернулось и заражение COVID-19 30-летней жительницы города Маргейт Эйми О'Рурк, которая трудилась в больнице королевы Елизаветы.

После смерти двух медсестер общественность возмутилась тем, что обстановка в больницах для сотрудников недостаточно безопасная — также выяснилось, что смертность среди медсестер не входит в общую статистику летальных исходов COVID-19 в стране, подчеркивала исполнительный директор Королевского колледжа сестринского дела Донна Киннэйр.

Из-за нехватки медперсонала Великобритания призвала более 65 тыс. медицинских работников из Англии и Уэльса, вышедших на пенсию, вернуться к работе, сообщал телеканал «Би-би-си».

Так, 50 тыс. медсестер, находившихся на пенсии последние три года, получили письма с такой просьбой от Британского Совета по медицинским сестрам и акушерству. Общемедицинский совет, в свою очередь, обратился к 15 тыс. врачам.

Также попросили о помощи в лечении больных с коронавирусом и студентов последних курсов медицинских вузов. Министр здравоохранения Великобритании выразил надежду на то, что «тысячи людей откликнутся» на эти обращения.

Работают на износ

Похожая ситуация складывается и в Италии. По данным ВОЗ, уже более 10% медсестер инфицированы коронавирусом, 29 умерли. Сотрудники клиник вынуждены работать на износ, поскольку их некому сменить.

«Практически все отделения находятся в стрессовой ситуации: первая помощь, инфекция, интенсивная терапия, диагностические учреждения, радиология и т. д. Есть коллеги, которые работали несколько дней, пропустили ночной отдых, а также еженедельный отдых и праздники», — говорит Карло Палермо, национальный секретарь Союза врачей Италии.

Более того, СМИ передавали, что в стране участились случаи самоубийств — среди погибших много медсестер, которые не выдержали нагрузки.

Беспрецедентный спрос

США вышли на первое место по количеству зараженных COVID-19 — в ближайшие две недели власти ожидают еще больший наплыв пациентов. На данный момент, как сообщает NBC News, больницы пытаются заполнить тысячи вакансий медсестер по всей стране, особенно в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в течение нескольких недель высказывал тревогу по поводу нехватки медицинских работников. Он призвал бывших медсестер и врачей вернуться в состав рабочей силы, предложив им ускоренную «повторную сертификацию», чтобы они могли оказать помощь в борьбе с пандемией. Его администрация недавно отправила письма в медучилища штата с просьбой о подкреплении.

Майкл Фацио, гендиректор агентства Prime Staffing, которое набирает медсестер для крупных больниц по всей стране, сказал, что спрос является беспрецедентным — примерно в 20 раз выше, чем в это время в прошлом году.

Он заявил NBC News, что он уже устроил 100 медсестер в районе Нью-Йорка на прошлой неделе, а в настоящее время пытается заполнить почти 2000 вакансий — в некоторых случаях он привозит специалистов со всей страны и размещает их в отелях. «Они нужны нам — это война, которую мы ведем, а они войска. Нам нужны медсестры, чтобы ухаживать за пациентами», — заключил Фацио.