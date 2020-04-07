Сводка по COVID-19: в России за сутки заразились 1154 человека

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщает новые данные о распространении COVID-19 по стране. Обновление приводится в Telegram-канале организации.

За прошедшие сутки по всей России выявлено 1154 новых случая коронавируса. Большинство – в Москве, 697 подтвержденных диагнозов COVID-19.

Всего новые случаи замечены в 43 российских регионах, после столицы больше всего заразившихся в Санкт-Петербурге (69) и Подмосковье (67).

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За сутки полностью выздоровели по стране 88 человек. В Москве – 16 пациентов излечились от COVID-19 и были выписаны из стационаров. Таким образом, в столице 222 человека справились с инфекционным заболеванием нового типа.

Растет и количество умерших – за прошедшие 24 часа скончались 11 человек с диагнозом COVID-19.

Оперштаб отмечает, что более половины заболевших – люди моложе 45 лет. Вплоть до 1 мая все жители РФ вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства без крайней нужды.

Эпицентром коронавируса, как и прежде, с огромным отрывом остается Москва. В российской столице под наблюдением врачей находятся 5181 человек с подтвержденным коронавирусом. Часть пациентов, у которых симптомы выражены неярко, проходят лечение на дому.

Симптомы заболевания заметить довольно просто. «В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный. Второй важный момент – в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, [температура] 39 наблюдается очень редко», — говорил в марте директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Эксперт отмечал, что повышение температуры и ее значения говорят о тяжести течения заболевания. «Среди тех, у кого уже выявили коронавирус, достаточно много легких случаев. При них пневмонии нет вообще или же она очень слабо выражена. Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только легких случаев. При более тяжелом течении болезни у пациентов может появиться затрудненное дыхание, одышка», — подчеркивал Лукашев.

Основным проявлением коронавирусной инфекции является именно вирусная пневмония, резюмировал он.

В 2013 году Лукашев рассказывал «Газете.Ru» о другом коронавирусе — MERS. «Коронавирусы известны достаточно давно и считались безопасными. Были известны вирусы, которые вызывают респираторные инфекции, причем в легкой форме. Но когда возник вирус атипичной пневмонии (SARS), стало ясно, что он очень опасен. И с тех пор коронавирусы считаются намного более серьезными вирусами, чем раньше», — отмечал вирусолог.

Лучший способ бороться с распространением коронавируса — самоизолироваться, сократить до минимума взаимодействие с другими людьми. Неделей ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой оставаться дома и объявил весь апрель нерабочим месяцем — за рядом исключений для компаний с непрерывным процессом производства.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!»

Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», – заявил президент. Кроме того, Путин поручил поддержать в таких непростых условиях малый и средний бизнес.