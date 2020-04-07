«Открыли вентиль»: как школьницы решили убить опекунов

В Курской области 15- и 17-летняя школьницы арестованы по подозрению в покушении на опекунов и четверых малолетних детей. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, инцидент произошел 3 апреля 2020 года в селе Старое Роговое Горшеченского района. Ночью около 02.20, пока все спали, несовершеннолетние открыли вентили газовой плиты на кухне дома, запустив подачу бытового газа, после чего скрылись с места происшествия, закрыв за собой входную дверь.

Почувствовав запах газа, отец семейства проснулся и отключил плиту. Известно, что девочки проживали в частном доме со своими опекунами, а также четырьмя сводными братьями и сестрами в возрасте от 6 до 10 лет. Старшая из детей из-за личной неприязни предложила сестре расправиться с родственниками, считают следователи.

«Возбуждено уголовное дело в отношении девочек 15 и 17 лет, подозреваемых в «Покушении на убийство шести лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — уточнили в СК.

В настоящее время 17-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, у второй девочки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

Ранее, в конце февраля 2020 года, суд приговорил 17-летнего подростка, который убил свою бабушку и попытался покончить с собой, к шести годам воспитательной колонии.

Согласно материалам дела, 30 июня 2019 года школьник из Новосибирска решил совершить самоубийство. Так как он не хотел расстраивать своим поступком родную 70-летнюю бабушку, подросток жестоко убил ее. Криминалисты нашли более 20 ножевых ранений и следы от ударов тупым предметом на теле пенсионерки.

В то же время суицид школьник так и не совершил. Его спасли в районе Бугринского моста прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.

По данным прокуратуры, суд учел смягчающие обстоятельства — ранее подростка не привлекали к уголовной ответственности. Также учли несовершеннолетие и явку с повинной.

Вместе с тем зачастую на преступления идут сами опекуны. Так, в июле 2019 года суд города Мыски Кемеровской области вынес приговор приемным родителям, убившим двух детей.

Они взяли их под опеку в мае 2015 года в доме-интернате для умственно отсталых детей. После сожители систематически избивали несовершеннолетних, запирали их в доме на несколько дней, а одному из подростков однажды вылили на спину кипяток.

В июле 2015 года одного ребенка вновь избили, в результате чего он скончался — труп кемеровчане сожгли. В августе 2016 года супруги избили второго, 16-летнего подростка. От полученных травм юноша скончался. Тело опекуны утопили. Следователи обнаружили его в болоте — недалеко от поселка, где проживали злоумышленники.

На суде мужчина признал свою вину частично, а его жена не признала себя виновной ни по одному из эпизодов, сообщает «Интерфакс». Мысковский городской суд признал истязателей виновными по статье 156 УК РФ «Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание», части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Мужчина получил 16 лет колонии общего режима, женщине дали 15 лет тюрьмы.