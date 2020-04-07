«Зачислять без ЕГЭ»: какая судьба ждет российских выпускников

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19 отменен не будет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Реклама

Кампания начнется в ту дату, на которую ранее ведомство перенесло ее из-за стремительного распространения инфекции – 8 июня, подчеркнул чиновник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

При этом еще 5 апреля Кравцов сообщил, что дату старта экзаменов могут вновь перенести в случае, если эпидемиологическая ситуация в стране не придет в норму и дистанционное обучение придется продлить. Пока такое решение принято не было.

Между тем эксперты уверены, что постоянные переносы экзаменов, напротив, могут негативно сказаться на результатах кампании ЕГЭ-2020. «То, что его перенесли, ничего не изменит. Станет только хуже, потому что дети, сидя дома, обучаясь дистанционно, не получают тех же знаний, что и в школе. Образование – это, когда учители передает свои знания энергетически, с глазу на глаз», — пояснила «Газете.Ru» председатель движения «Родительская забота» и помощник первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина Клара Мансурова.

Специалисты в области образования настаивают, что ЕГЭ в 2020 году надо вовсе отменить. «Перенос на две недели — это вообще бессмысленная вещь.

Разумной вещью будет вообще отменить ЕГЭ в этом году. Зачислить детей в вузы по заявлениям, а дальше, может, учить их первый семестр дистанционно, а отчислять по результатам сессии. Это реально»,

— подчеркнула член правления организации «Объединение преподавателей истории» и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом педагог считает, что мест в вузах хватит на всех даже при такой системе зачислений. «Нет, не будут все подавать заявления в МГУ, потому что это надо иметь возможность приехать в Москву, жить здесь. А во-вторых, пусть первый семестр вузы учат всех заочно — мы же не знаем, сколько продлится пандемия. А в декабре-январе студенты будут приезжать на сессию. Она, конечно, будет напряженной, так как много народу, но останутся только лучшие», — отметила эксперт.

Первым, кто предложил отменить ЕГЭ в 2020 году, стал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин – он сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что такой вариант необходимо рассмотреть в условиях пандемии. «По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал», — рассказал депутат по итогам дистанционного совещания.

В случае, если ЕГЭ все-таки решат оставить, а коронавирус продолжит распространяться по стране, единственной возможностью его проведения станет дистанционный формат.

Однако еще 4 апреля в Рособрнадзоре подчеркнули, что технологий для этого у РФ нет. «Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», — заявил замглавы ведомства Анзор Музаев «Интерфаксу».

Эксперты также уверены, что проведение ЕГЭ в удаленном режиме – невозможно. «Я не понимаю, как проводить дистанционное ЕГЭ. Жульничество школьников никто не отменял.

А если в семье двое детей-выпускников, но один компьютер — что делать? В деревнях, опять же, это будет сложно делать. Думать, что власти отменят ЕГЭ – наивно, но я очень этого желаю 11-классникам»,

— сообщила Тамара Эйдельман «Газете.Ru».

Вместе с тем 6 апреля на портале проектов нормативных правовых актов было был опубликован проект отсроченного ЕГЭ. Так, согласно документу, кампания начнется 8 июня с экзаменов по географии, литературе, информатике, а закончится 11 июля.

Как уточняется в проекте, экзамен по русскому языку состоится 11 июня, по математике базового и профильного уровней — 15 июня. Историю и физику, предварительно, школьники будут сдавать 18 июня, обществознание и химию – 22 июня. ЕГЭ по биологии и письменный экзамен по иностранному языку могут пройти 25 июня, а устный – 26 и 29 июня.

До этого ЕГЭ должно было пройти в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля) и основной (с 25 мая по 29 июня). Также вводились дополнительные дни сдачи — с 4 по 22 сентября.