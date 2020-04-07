Наплевали на рекомендации: почему коронавирус поражает молодых

Число молодых пациентов с коронавирусной инфекцией увеличивается, так как многие из них игнорировали правила самоизоляции и выезжали на природу, считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова.

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«Давайте с вами даже не медицинский анализ проведем, а тот анализ, который нам всем понятен. Инкубационный период: от начала заражения до проявления клинических симптомов. <...> Рост-то когда произошел? Эти «шашлычки» показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах. <...> Почему заболели молодые? И почему заболели именно сейчас? Если мы с вами сравним, это как раз пятница, это где-то семь дней, средний инкубационный период. <...> Многие вышли на природу, было тепло, хорошо. И вот вам сегодняшний результат», — сказала она в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

Малинникова обратила внимание, что подобные случаи наблюдались не только в Москве, но и в других регионах страны. У новых заболевших не были выявлены тяжелые случаи COVID-19, отметила эксперт.

Лучшим методом борьбы с коронавирусом она назвала разобщение населения, поскольку инфекция может мутировать, передаваясь от человека к человеку.

Самый молодой пациент в России, который скончался от коронавируса, — 34-летний москвич. Он умер 3 апреля. У него был хронический бронхит, проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

В России зафиксированы 7497 случая заражения коронавирусом. 494 человек уже выздоровели, а 58 умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву. Для информирования об эпидемиологической ситуации в стране правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Ранее предположение о том, почему в России увеличилось количество заболевших среди молодежи, высказывала замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова. По ее мнению, это можно объяснить большим количеством тестов, проводимых по всей стране.

«Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих», — объяснила она «Вечерней Москве».

Вторую причину она увидела в мутации вируса. По ее словам, он постоянно меняется. Селькова напомнила, что было много эпидемий различных агрессивных вирусов, в том числе свиного, птичьего гриппа. Но постепенно они приспособились к человеку, и их течение становилось менее тяжелым, констатировала эксперт.

«Вполне возможно, что то же происходит и с коронавирусом — он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным», — считает вирусолог.

Еще один фактор большого количества заражений среди молодежи — недисциплинированность.

Она обратила внимание, что старшее поколение ответственнее и бережнее относится к своему здоровью. Пожилые люди стараются меньше выходить на улицу, самоизолируются, а молодежь нередко игнорирует рекомендации, отметила врач.

К тому же влиять на ситуацию может и образ жизни младшего поколения, подчеркнула эксперт. Неправильное питание, курение, употребление алкоголя снижают иммунитет, а это приводит к развитию заболевания — особенно если человек не соблюдает карантин, констатировала Селькова.

Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит РИА «Новости». В оставшихся 4% случаев, по ее словам, инфекция передается воздушным путем. Она может сохраняться на поверхности 72 часа, предупредила специалист.

Попова отметила, что заразившийся с ярко выраженными симптомами коронавируса может передать инфекцию трем людям.

Ранее глава Роспотребнадзора говорила, что у четверти заразившихся коронавирусом россиян нет симптомов недомогания. Она заверила, что вскоре количество тестирований на COVID-19 увеличится, и в сутки в стране будут проводить 34-37 тыс. тестов.