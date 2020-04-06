Парик и очки: в Ростове «адвокат» подменил обвиняемого

В следственном изоляторе №5 Ростова-на-Дону выяснили, что в течение двух месяцев вместо 28-летнего заключенного Александра Погребнякова, обвиняемого в серии краж, под стражей находился его приятель. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.

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Telegram-канал Rostov Compro опубликовал фотографии служебного спецдонесения, в котором рассказывалось, как именно друзьям удалось совершить подмену.

3 февраля товарищ Погребнякова Антон Давков пришел в СИЗО-5 в качестве его «адвоката». В изолятор он прошел по поддельному удостоверению — на нем были очки и парик. Когда лжеюриста и заключенного оставили наедине в комнате для свидания, они обменялись одеждой и аксессуарами — после этого вместо Давкова учреждение ФСИН покинул уже обвиняемый.

Портал Life сообщает, что до выхода с территории «адвоката» проводил прапорщик. Он проследил, что тот сдал временный пропуск и получил обратно свое удостоверение у часового на КПП.

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Из-за поразительного сходства приятелей никто из сотрудников правоохранительных органов не заметил подмену. Как сообщает Life, раскрылась она только спустя два месяца, 4 апреля, когда Александра Погребнякова вновь задержали по подозрению в краже.

Полицейские проверили мужчину по базе данных и увидели, что он все еще числится заключенным СИЗО-5. Тогда сотрудники МВД позвонили в следственный изолятор Ростова-на-Дону, где им подтвердили, что задержанный действительно находится под стражей.

Работники ФСИН допросили заключенного и узнали, что Погребняков сбежал из изолятора два месяца назад, а в течение всего этого времени вместо него в камере находился Давков. Почему мужчина решился подменить своего друга, не уточняется.

Сбежавшего арестанта и его «адвоката» заключили под стражу на 30 дней, сообщил прокурор Октябрьского района донской столицы Роман Агапов. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Им грозит до четырех лет лишения свободы. Помимо этого, Погребнякова также обвиняют в совершенных им ранее кражах.

В отношении младшего сотрудника отдела безопасности СИЗО-5, который подозревается в том, что допустил побег, также возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Ему грозит три месяца ареста.

В СК уточняют, что в ходе следствия будут установлены и другие сотрудники следственного изолятора, допустившие небрежное отношение к службе. Детали совершенного преступления также выясняются – проводятся все необходимые следственные действия. Уголовные дела находятся под личным контролем прокурора Октябрьского района.

Ранее подобный случай в Ростовской области произошел в городе Миллерово декабре 2019 года. Тогда уголовное дело возбудили в отношении сотрудника СИЗО, который помог заключенному сбежать из-под стражи.

По данным следствия, ночью полицейский покинул дежурный пост, чтобы встретиться с матерью подсудимого — женщина передала сотруднику ФСИН посылку, предназначенную для сына. Работник изолятора осмотрел гостинец согласно правилам и обнаружил в нем ножовку. Однако мужчина не стал докладывать о находке начальству, вместо этого он беспрепятственно передал посылку арестованному гражданину.

Позже с помощью данной ножовки заключенный смог перепилить решетку камеры и сбежал. В отношении сотрудника СИЗО возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».