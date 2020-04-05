Тесты на дому: как выявить коронавирус на ранних стадиях

Первый симптом — высокая температура

— В мире, по состоянию на 6 апреля, выявлено 1 267 216 случаев заражения коронавирусом: 69 004 человека скончались, выздоровели — 261 445.

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— За сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

— Первый симптом COVID-19 — это высокая температура, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис. «Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — заявила она.

Как определить CОVID-19 на ранней стадии

— В России по состоянию на 5 апреля выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 5389.

— Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с 6 апреля начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Оно позволяет выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача.

— Минздрав порекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которым приходится контактировать с большим количеством людей, сообщается на сайте министерства.

— Вакцинирование является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. «Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины», — заявил сотрудник ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов.

Коронавирус поражает все органы

— Главный врач Шотландии Кэтрин Кэлдервуд подала в отставку после скандала из-за того, что она дважды нарушила правила самоизоляции в связи с коронавирусом. Об отставке чиновницы сообщило правительство страны.

— В Италии число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera. Количество жертв COVID-19 выросло на 525 и приблизилось к 16 тыс. человек.

— Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения тестов на коронавирус, сообщил официальный представитель политика.

Спустя 10 дней после первого положительного теста у него по-прежнему сохраняются высокая температура и кашель. По словам источника РИА «Новости», близкого к руководству Национальной службы здравоохранения Англии, Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.

— Коронавирус поражает все органы на поздней стадии заболевания, заявил ТАСС заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто I Клаудио Мастроянни. Тем не менее эти ухудшения можно предупредить при своевременной и углубленной диагностике.