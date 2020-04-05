«Группа риска»: 536 новых случаев COVID-19 в Москве

В Москве за сутки у 536 человек подтвердился коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, по состоянию на 5 апреля в городе зафиксировано 3893 случая заражения.

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Ведомство добавило, что зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму — выясняется, с кем контактировал заразившийся, включая членов семьи и коллег.

Всего в России зафиксировали 658 новых случаев заболевания в 14 регионах, скончались еще два человека, 22 — выздоровели. Таким образом, по данным оперштаба, на 5 апреля в нашей стране можно говорить о 5389 заболевших, из которых умерли 45 человек, а выздоровели — 355.

Большинство пациентов с диагнозом COVID-19 заразились контактным способом, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Привезенных случаев насчитывается 808. По словам Голиковой, чаще всего инфекция попадает в Россию из таких стран, как Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ. В целом на территорию РФ коронавирус завезли из 73 стран.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Москва находится в самой высокой группе риска по распространению новой коронавирусной инфекции среди регионов России.

«Что касается Москвы, мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей», — подчеркнул градоначальник.

Мэр добавил, что в связи с этим власти столицы принимают «максимально жесткие» решения, которые необходимы для профилактики распространения инфекции.

По мнению Собянина, добросовестное выполнение требований по социальной дистанцированности жителями Москвы позволит сгладить пики распространения новой коронавирусной инфекции в городе и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

«Если мы выдержим добросовестно уровень социальной дистанцированности, дистанционной работы, уменьшив нагрузку на контакты, которые способствуют передаче инфекции, мы сделаем большое дело с точки зрения сглаживания пиков, нормальной работы здравоохранения», — отметил мэр.

Собянин также сообщил, что власти Москвы зарезервировали максимальное число больниц в городе под борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом, максимум всего, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову», — уточнил он. По его словам, речь идет о почти 20 тыс. коек в региональных, федеральных и частных клиниках.

Ранее, 4 апреля, для пресечения завоза новых случаев вируса из-за границы Россия временно приостановила все международные авиарейсы по возвращению своих граждан из-за границы, ограничение имеет открытую дату.

Как указали в оперативном штабе по коронавирусу, решение принято «в целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания на территории России».

«Чтобы возобновить работу по вывозу россиян, находящихся за рубежом и желающим выехать в РФ, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза в Россию в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки», — уточнили в штабе.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, вывоз россиян из стран со вспышками коронавируса приостановили для сбора необходимой информации.

«Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России. Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет», — подчеркнула она.

По словам вице-премьера, МИД представил списки россиян, остающихся за рубежом, затем их данные были переданы МВД для сверки. В результате не удалось установить личности половины из находящихся за границей граждан.

«Отсутствие возможности их идентифицировать означает, что мы не понимаем, есть ли это фактические граждане и если они есть, то в какую точку они полетят», — отметила вице-премьер.