Поступает молодежь: кого поражает коронавирус в Москве

Более полумиллиона зараженных в Европе

— В мире, по состоянию на 5 апреля, выявлено 1 202 435 случаев заражения COVID-19: 64 729 человек скончались, выздоровели — 246 638.

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— Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире за сутки возросло почти на 100 тысяч, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ,

за последние 24 часа в мире умерли 6 664 человека.

Больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в Европе — почти 600 тыс.

Можно заразиться от человека без симптомов

— В Москве большинство новых пациентов больницы в Коммунарке, куда поступают инфицированные коронавирусом нового типа, оказались молодыми людьми в возрасте от 18 до 44 лет. Об этом рассказал главврач Денис Проценко в интервью телеканалу RT. «Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — признался он. И действительно, за последние сутки в российской столице диагноз подтвердился у 210 человек в возрасте от 18 до 44 лет, при этом число заболевших, которым от 46 до 65, составило 143 человека, а новых пациентов старше 67 оказалось 67. Кроме того, заразились еще 14 детей.

— В Москве скончались еще два пациента с положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. Больным было 58 и 70 лет, у них диагностировали двустороннюю пневмонию и сопутствующие заболевания.

— Поставки 55 миллионов масок ожидаются из Китая в Россию. Уже составлен график получения и распределения их по регионам, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

— Около 25% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов,

заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тем не менее, они все равно являются носителями и могут распространять вирус.

— В РФ коронавирус обнаружен у 235 детей, у 17 из них пневмония, тяжелых нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

Найден способ, как замедлить заражение

— В Польше ученые создали вещество, которое сильно замедляет заражение коронавирусной инфекцией. Исследователи считают, что результаты являются «многообещающим первым шагом на пути к приготовлению препарата».

— В США число жертв коронавируса составило 8 098 человек. Количество подтвержденных случаев заражения достигло 300 тысяч, выздоровевших — 14,5 тысячи. В связи с этим власти США введут войска в Нью-Йорк, который считается эпицентром заболевания, для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.

— Во Франции число смертей от коронавируса превысило отметку в 7,5 тысячи. «В больницах сейчас находятся 26 143 человека, что на 711 больше, чем вчера… Общее число случаев заболевания, подтвержденных тестами, составляет 68 605 человек», — сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

— В Италии за сутки заразились 2 886 человек, 681 пациент скончался, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Общее число заражений COVID-19 в стране достигло 124,6 тысячи случаев.