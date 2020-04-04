Взяли тайм-аут: почему остановлен вывоз российских туристов

Постепенно работа по возращению россиян из-за рубежа будет восстановлена. Пока, на выходные, власти взяли тайм-аут для того, чтобы организовать прилет туристов: составить графики, зарегистрировать всех желающих и понять, каким образом распределить нагрузку. Об этом на брифинге рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента, и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов страны», — приводит ее слова РИА «Новости».

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна «для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит». График возращения российских туристов будет сформирован уже в понедельник, 6 апреля, заверила чиновница.

Она сообщила, что ранее МИД составил списки российских граждан, которые хотели бы вернуться на родину. Но, когда МВД начало проверять каждого из желающих, то половину из них не смогли идентифицировать.

«Работа выявила, что из 26 с небольшим тысяч граждан, которые были в этих списках, 13 660 мы не смогли идентифицировать. Отсутствие возможности их идентифицировать означает, что мы не понимаем, есть ли это фактические граждане и если они есть, то в какую точку они полетят», — пояснила Голикова.

Голикова уточнила, что россиянам нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг и заполнить анкету, заявив о своем намерении вернуться в Россию.

Вице-премьер также рассказала, что многие россияне по прилете выражали недовольство, если их определяли в инфекционное отделение. «Мы понимаем, что это неудобно — находиться в обсервационном пункте, но это необходимость, чтобы приехавшие не стали источником распространения», — заключила вице-премьер.

Ограничения на авиасообщение вводились поэтапно. Сначала Росавиация установила предельное количество россиян, которые могут прибывать в Россию из-за рубежа. Это произошло 31 марта. Тогда было установлено, что в сутки в Шереметьево (единственный столичный аэропорт, принимающий международные рейсы — «Газета.Ru») могут прилетать только 500 туристов, а в региональные аэропорты — до 200 человек.

В ночь на субботу, 4 марта, стало известно о временном полном прекращении международных рейсов. Это новое ограничение касалось и тех, которые предназначены для вывоза россиян из-за границы. В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране сообщили, что такая мера была принята для максимальной защиты здоровья граждан России. Предполагалось, что это поможет ограничить новую волну завозных случаев заболевания.

27 марта Росавиация сообщила, что больше всего россиян, которые ожидают рейсов в Россию, находится в Таиланде — 27 тыс. человек — и в Индонезии — 4 тыс. россиян. Позднее в МИД предоставили другие данные. Дипломаты насчитали более 25 тыс. человек, которые хотят вернуться на родину, но «застряли» за рубежом из-за пандемии коронавируса.

На фоне полного прекращения авиасообщения России с другими государствами кабмин одобрил выделение 500 млн рублей МИД России для помощи гражданам, которые не могут покинуть зарубежные страны. Средства должны пойти на обеспечение россиян жильем на время решения вопроса с перелетом, а также на продление срока действия документов, необходимых для пребывания за границей.

На брифинге Голикова также рассказала, что россияне уезжали за границу в основном после февральских и мартовских праздников.

Туристы воспользовались тем, что туры стали дешевле, и уехали, несмотря на предостережения и рекомендации властей страны воздержаться от подобных поездок во время нестабильной эпидемиологической обстановки.

«Любое попадание сегодня в эпидемический очаг будет означать завоз заболевших на территорию РФ — это мы и получили, в особенности после первых праздников февральских, затем мартовских — 8 марта, ну и уже совсем последняя волна — граждане воспользовались тем, что туры подешевели, и предприняли попытки уехать за рубеж, невзирая на предупреждения», — отметила вице-премьер.

По ее словам, из всего количества зараженных в России 808 — привезенные из-за рубежа, 2854 — зараженные при контакте с путешественниками, 487 случаев коронавируса остаются под вопросом (не учитываются новые 582 случая заражения).