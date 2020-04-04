Обрушился подъезд: взрыв в газа в Подмосковье. ОНЛАЙН

В Подмосковье в результате взрыва газа обрушились три этажа

В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа — в результате обрушились сразу несколько этажей. По предварительной информации, пострадали как минимум пять человек: двое находятся в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы. Предполагается, что под завалами могут находиться другие жильцы, на месте работают спасатели. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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14:17

Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва, сообщает МЧС.

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14:15

В данный момент проводится эвакуация жильцов соседних подъездов, сообщает региональный МЧС.

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14:09

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и выехал на место ЧП. Главе мунинципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

14:05

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал Baza. Двое находятся в тяжелом состоянии, их уже доставили в больницу — один мужчина получил перелом копчика, второй находится в коме. Еще трое получили легкие травмы.

14:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Взрыв бытового газа произошел в Орехово-Зуево на улице Гагарина. Второй подъезд дома №31 обрушился полностью. По данным источника «Интерфакса», на нижних этажах есть погибшие. Сейчас на месте работают спасатели, которым предстоит разбирать завалы — под обломками могут находиться люди. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий в онлайн-режиме.

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