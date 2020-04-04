Обрушился подъезд: взрыв в газа в Подмосковье. ОНЛАЙН

Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва, сообщает МЧС.
В данный момент проводится эвакуация жильцов соседних подъездов, сообщает региональный МЧС.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и выехал на место ЧП. Главе мунинципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.
По предварительной информации, в результате взрыва пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал Baza. Двое находятся в тяжелом состоянии, их уже доставили в больницу — один мужчина получил перелом копчика, второй находится в коме. Еще трое получили легкие травмы.
Здравствуйте, дорогие читатели! Взрыв бытового газа произошел в Орехово-Зуево на улице Гагарина. Второй подъезд дома №31 обрушился полностью. По данным источника «Интерфакса», на нижних этажах есть погибшие. Сейчас на месте работают спасатели, которым предстоит разбирать завалы — под обломками могут находиться люди. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий в онлайн-режиме.