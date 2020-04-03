Распространяют дети: что нового стало известно о COVID-19

Заразиться можно от бессимптомных носителей

— В мире, по состоянию на 4 апреля, выявлено 1 100 283 случая заражения COVID-19. Умерли от заболевания 58 929 человек. 226 669 пациентов побороли вирус, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты.

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— Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, сообщили в ВОЗ. Тем не менее, около 94% заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания.

Дети — переносчики коронавируса

— В Москве умерли четыре пациента с двусторонней пневмонией, у которых ранее диагностировали коронавирус. Самому младшему из них было 34 года, он страдал хроническим бронхитом и имел проблемы с сердцем и поджелудочной.

— Россия приостановила эвакуацию граждан РФ, застрявших за рубежом из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса, сообщает оперштаб. В частности, только на территории США остаются порядка двух тысяч россиян. В этот период власти обещают помогать туристам — в частности, продлить им визы.

— Российский врач в Италии назвал ошибки страны в борьбе с коронавирусом. По его мнению, итальянцы опоздали с введением защитных мер как минимум на три недели. Кроме того, местные жители медленно приспосабливались к условиям карантина: не соблюдали социальную дистанцию и меры предосторожности.

— В Москве много инфицированных COVID-19 детей, болезнь которых проходит в легкой форме, — они считаются одними из распространителей заболевания. Власти заметили данную тенденцию еще при наблюдении за первыми случаями заражения: тогда ребенок заразил врача на приеме, а потом от него же заразилась бабушка.

— Применение экспресс-тестирования от коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле. Новая разработка позволяет получать результаты за 30 минут с точностью до 100%.

В Ухане теперь болеют кошки

— Испания обогнала Италию по числу зараженных COVID-19. По данным испанского Минздрава, в стране на 3 апреля было выявлено 117 710 случаев заражения, в то время как в Италии зафиксировано 115 242 инфицированных за всю пандемию.

— Экономика США потеряла в марте 701 тыс. рабочих мест из-за распространения COVID-19, общий уровень безработицы составляет 4,4%. Число жертв коронавируса в Штатах составляет 7077 человек, подтвержденных случаев заражения — 273 тыс.

— Примерно 15% исследованных кошек на территории города Ухань являются носителями коронавирусной инфекции. «Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки», — сообщили ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета.