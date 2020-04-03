Липовые справки: как россияне пытаются вырваться с самоизоляции

В Казани сотрудники МВД выявили три факта незаконного изготовления справок о трудоустройстве, дающих право на передвижение по городу в период самоизоляции. Об этом сообщает региональный портал Kazan-first.ru

По данным СМИ, задержанные при помощи мессенджера WhatsАpp и соцсети «Вконтакте» продавали справки стоимостью 1-2 тыс. рублей за один экземпляр. На поддельных документах они указывали данные предприятий, которые не приостанавливали свою деятельность в связи с распространением COVID-19.

О похожей ситуации в городе Альметьевске республики Татарстан рассказал глава района Тимур Нагуманов. Так, в прямом эфире в Instagram он сообщил о местной жительнице, которая работала в магазине и смогла получить доступ к печати своего работодателя, после чего успела изготовить много справок с пустыми графами.

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«Подпись директора не соответствует действительности. Директор говорит, что данная гражданка действительно работает совершенно в другой организации. Но она получила доступ к печати, и у нее при себе было обнаружено достаточно большое количество справок с пустыми графами, просто проштампованные синими печатями. Соответственно, в отношении нее сейчас производится определенное действие, и она будет наверняка привлекаться к ответственности», — подчеркнул чиновник.

Среди нарушений Нагуманов привел и факты, когда некоторые сотрудники, имеющие действующие справки, использовали их для передвижения вне рамок работы. На данный момент два таких случая проверяют правоохранители. В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 3 апреля 2020 года, похожая история произошла и в Санкт-Петербурге. Там 43-летнего директора компании задержали за продажу поддельных справок. В документах было указано имя «сотрудника» предприятия, якобы производящего хлеб. За каждый пропуск мошенник брал по тысяче рублей — всего ему удалось продать шесть справок.

При этом в них были указаны реальные реквизиты фирмы, гендиректором которой и является злоумышленник. Однако правоохранители выяснили, что его компания не производит хлеб, а обрабатывает древесину. По информации сайта kp.ru, в отношении петербуржца заведено дело по статье «Мошенничество».

Как рассказала «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Мария Иванова, за данное правонарушение гражданам может грозить наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет, принудительных работ на тот же срок, ареста на срок до шести месяцев или, в крайнем случае, лишения свободы до двух лет.

«При этом купивший справку пойдет под суд по части 5 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» — наказание может быть вплоть до ареста на шесть месяцев. Если же поддельный документ купил заболевший, то его будут судить по совокупности статей — в том числе за нарушение карантина», — уточнил юрист.

Напомним, что в связи с режимом общей самоизоляции в некоторых регионах вводятся специальные документы для тех, кому необходимо передвигаться по городу. Подобные пропуска выдают в Башкирии, а также в Краснодарском крае и некоторых регионах Поволжья, передает портал «Губерния.Daily»

«Для получения такой карточки человеку нужно будет предоставить справку с работы, основанием для выдачи которой станет внутренний документ, подписанный руководителем компании», — сообщили изданию «Башкортостан» в пресс-службе уфимской администрации.

В Краснодарском крае, где карантин ввели с 31 марта, у всех водителей должно быть так называемое социальное разрешение, сообщает издание РБК-Кубань. Отдельного протокола, который регламентирует выдачу таких документов, пока нет, однако он должен появиться в ближайшее время. Исключение будет сделано для автомобилей горожан, обязанных быть на рабочем месте.

В Ульяновской области председатель регионального правительства Александр Смекалин распорядился всем организациям предоставить в контактный центр копию приказа с поименным перечнем специалистов, которые продолжат работать, сообщила пресс-служба областной администрации. Этим людям и будут выдавать специальные справки. Аналогичная система будет работать и в Самарской области.