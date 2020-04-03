«Есть риск»: как COVID-19 повлиял на приюты для животных

«Страшные обстоятельства подтолкнули»

В условиях пандемии со сложностями столкнулись приюты и специализированные кафе для домашних животных – большинство из них закрыли свои двери для посетителей и были вынуждены перейти на новые форматы взаимодействия с потенциальными хозяевами питомцев. Тем не менее, по словам представителей некоторых организаций, в условиях самоизоляции спрос на домашних животных резко возрос.

Как сообщил «Газете.Ru» основатель столичного котокафе «Котики и люди» Владимир Кузин, сайт заведения зависает каждый день от количества заявок на «усыновление».

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«Мы сейчас закрыты, но котов деть никуда не можем. Поэтому выступили с призывом – хотя бы на время пандемии забрать наших животных к себе, если есть такая возможность. И добрые люди нашлись: если судить по нашей статистике, то из пяти наших заведений, в которых в общей сложности содержится 125 котов и кошек, люди уже изъявили желание забрать более 70. На них есть заявки, постепенно приезжают потенциальные хозяева. По людям видно, что на самом деле они давно хотели это сделать, но просто боялись, не решались. И вот такие страшные обстоятельства подтолкнули», — рассказал Кузин.

По его словам, понаблюдать за тем, как живут питомцы в заведении можно и через онлайн-платформы в соцсетях, где ведутся трансляции и выкладываются фото и видео.

«На период пандемии, пока мы все равно каждый день находимся в заведении, так как за животными нужно следить, мы проводим много активностей онлайн – за ними можно наблюдать на наших площадках в соцсетях. Например, в Instagram в прямом эфире каждый день читаем сказки про котиков для детей. Люди реагируют очень положительно, аудитория растет. Нам помогают и тем, что привозят корм, наполнители, игрушки – сейчас пригодится любая подмога, так как доходов нет», — отметил собеседник издания.

Активную работу с потенциальными хозяевами животных продолжает и московский чacтный пpиют для cобaк «Зов Пpедков». По словам представителя организации, по предварительной договоренности можно приехать за понравившимся животным в любой удобный момент. Правда встречу придется организовать на нейтральной территории.

«У нас вопрос с тем, чтобы забрать животное даже во время пандемии, остается открытым – можно договориться о встрече и забрать питомца, при условии соблюдения всех мер предосторожности. Проходить встреча будет на нейтральной территории, так как нужно соблюдать меры предосторожности в нынешних тяжелых условиях», — рассказала сотрудница приюта «Газете.Ru».

Берут собак для прогулок без штрафов

Тем не менее, как отметили представители приюта «Доброта» в Уфе, далеко не все проявляют интерес к животным из благих побуждений. Там увеличение спроса на животных списывают на желание использовать собак для прогулок без опасения «нагулять» штрафы.

«Люди хотят брать животных на время самоизоляции -— как минимум четыре таких случая было за последние дни. В большинстве своем это молодые люди. Чаще всего они делают это неосознанно, потому что сами не знают, как будет складываться их жизнь с животным уже после снятия ограничительных мер. Сейчас это нужно для того, чтобы можно было беспрепятственно выйти на улицу, дойти до друзей, посидеть, пообщаться. А для животного, особенно в первое время, это стресс», — рассказали в приюте «Газете.Ru».

Подобную тенденцию отметили и в московском приюте «Ласковый зверь». По словам волонтеров, люди должны сразу оговаривать свое желание взять животное только на короткий срок – им никто не будет в этом препятствовать.

«Брать животное в дом, полагаясь только на сиюминутное желание, в корне неправильно. А что будет дальше? Режим самоизоляции закончится, все выйдут на работу, и животные останутся никому не нужны.

Мы можем дать питомца на передержку на время изоляции, чтобы люди могли попробовать себя в роли хозяев. Но окончательно решать судьбу животного в такое время не стоит – есть риск, что оно в итоге останется на улице», — отметила волонтер приюта Елена в разговоре с «Газетой.Ru».

В связи с возникшими рисками в самарском приюте «Надежда» уже ввели ограничения – животное можно выбрать онлайн, забронировать, однако познакомиться с ним и забрать можно только после снятия ограничительных мер.

«Все посещения сейчас остановлены, никаких собеседований мы не проводим. Но на всех питомцев можно посмотреть онлайн, мы ведем трансляции в социальных сетях, показываем всем заинтересовавшимся их фаворитов, — заявила представитель организации «Газете.Ru». — На животных сейчас можно оставлять заявки, после чего мы общаемся уже по телефону. Хозяева могут уже определиться с животным, забронировать его, однако получить смогут уже только после снятия режима изоляции».

Схожий подход к организации деятельности приюта на время пандемии и у столичного «Приюта Биpюлево». Там уверены: процесс «усыновления» животного – дело сложное и серьезное как для людей, так и для самих обитателей организации.

«Если люди звонят, то мы обязательно проводим с ними переговоры, собеседования. После этого можно договориться о встрече, но пройдет она уже только после карантина – дело в том, что человек также должен подойти собаке, как и она ему. Поэтому отправлять животных куда-то без их участия в выборе хозяев мы не можем», — рассказала «Газете.Ru» волонтер Ирина.

Заразиться COVID-19 от питомца нельзя

Многие представители приютов подчеркивают, что по-прежнему готовы принимать новых постояльцев. Некоторых из них отдают напуганные хозяева, которые верят в то, что животные являются переносчиками вирусов. Тем не менее, как ранее отмечал сотрудник НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, переживать по этому поводу не стоит.

По его словам, на людей действуют семь видов коронавирусов, в том числе и ставший причиной пандемии COVID-19. Все они являются возбудителями острых респираторных заболеваний, но не опасны для кошек, собак, хомяков и других домашних питомцев. Другие коронавирусы, в свою очередь, вызывают заболевания исключительно у животных, а для людей не представляют опасности.

Аналогичное мнение высказала и ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева, сообщает ТАСС.

«Коронавирус <...> не переносится кошками, и сейчас нет каких-то данных, которые бы говорили, что человек может заразиться от кота. У кошек есть свои вирусы, которые не опасны людей, также, как и кошки, невосприимчивы к человеческому коронавирусу», — заявила Кондратьева. Она также посоветовала хозяевам не протирать лапы животных дезинфектором после прогулки, так как это может им навредить.