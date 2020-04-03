«Борьба за вздох»: откровения больных коронавирусом

По всему миру люди, зараженные коронавирусом, делятся откровенными рассказами о своем самочувствии из больниц, где проходят лечение. Так, 3 апреля жительница английского графства Линкольншир Шэрон Кук со слезами на глазах записала видео о ходе лечения и разместила его в Facebook.

Реклама

По словам Кук, 23 марта у нее диагностировали коронавирус, после чего сразу изолировали в госпитале. Там состояние женщины начало ухудшаться с каждым днем.

«Из-за пневмонии у меня произошло заражение крови, поэтому сейчас мне тяжело нормально говорить. Я немного задыхаюсь, но, к счастью, подключена к аппарату, который обеспечивает меня кислородом», — рассказала она, подчеркнув, что находится в стабильном состоянии и уже идет на поправку.

«Совсем недавно мне было так плохо. Если бы тогда мне предложили эвтаназию, я бы согласилась. Сейчас я не могу двигаться и с трудом дышу, но мое текущее состояние не сравнится с тем, что я уже пережила», — пояснила пациентка.

При этом женщина подчеркнула, что коронавирусная инфекция совсем не похожа на обычное ОРВИ. «Даже если вы в слабой форме перенесете эту инфекцию, она заставит вас помучиться», — предупредила британка.

Кук попросила всех, кто будет смотреть ее видео, не нарушать режим самоизоляции, даже если очень хочется увидеться с друзьями и родными. «Не выходите из дома. Это того не стоит, последствия могут быть страшными», — заключила женщина.

О протекании болезни рассказала и 22-летняя американка Эми Ширсель. Девушка ведет хронику на своей странице в соцсети Twitter. По ее словам, недомогание она почувствовала сразу после поездки в Европу. Сначала это были незначительные симптомы – у Эми поднялась температура, начался легкий кашель и озноб. Однако через несколько дней состояние начало ухудшаться – у девушки пропал аппетит и начались проблемы со сном.

На четвертый день девушка узнала, что у нее положительный тест на коронавирус и была госпитализирована – к тому моменту у нее уже началась отдышка и тошнота. «День пятый. Ситуация становится все хуже и хуже. Я никогда в жизни не чувствовала себя так плохо», — писала Эми.

На следующий день она практически не могла передвигаться — ничего не ела и обильно потела. «Не надо думать, что вы неуязвимы, если вам около 20 лет. Просто посмотрите на меня», — подчеркнула девушка.

Сейчас она чувствует себя лучше, в последних постах блога американка рассказала, что даже посещает онлайн-лекции своего университета. Эми поблагодарила друзей и подписчиков, заявив, что их поддержка помогает ей преодолеть болезнь.

Из больницы вещает и 39-летняя жительница Лондона Тара Джейн Лэнгстон — она записала ролик о своем самочувствии из реанимации. Устрашающие кадры женщина отправила коллегам по работе — позже они появились в издании Daily Mail.

По словам женщины, госпитализировали ее 13 марта — спустя два дня ей диагностировали коронавирус. «Взгляните на меня, я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Ко мне подсоединены катетеры. Здесь у меня канюля, здесь еще одна канюля. И при этом сейчас я чувствую себя в 10 раз лучше, чем раньше», — заявила она на видео, кашляя и задыхаясь.

В разговоре с Daily Mail Лэнгстон сообщила, что ей очень тяжело дышать.

«Будто в легких осколки стекла. Сложно объяснить. Приходится бороться за каждый вздох. Это страшно. Я бы никогда в жизни не хотела пройти через все это снова», — пояснила пациентка.

При этом она сообщила, что изначально врачи поставили ей неверный диагноз – они посчитали, что у Лэнгстон инфекция органов грудной клетки. «Мне прописали антибиотики, ибупрофен и парацетамол. Я принимала около восьми таблеток ибупрофена ежедневно. Теперь доктора считают, что именно это лекарство усугубило мое состояние», — рассказала британка.

Когда ее поместили в реанимацию, она нуждалась в шести литрах кислорода, в то время как сейчас ей достаточно лишь одного. Лэнгстон призвала всех курящих незамедлительно бросить эту привычку. «Эти чертовы легкие вам еще пригодятся. И, прошу вас, соблюдайте все возможные меры предосторожности. Все это правда ужасно. Вы можете оказаться на моем месте», — заявила Лэнгстон.

19 марта 39-летний британец, подписанный в Twitter как Джастин, рассказал в своем блоге, что заметил первые признаки коронавируса 4 марта – у него появились сильные боли в голове и в легких, а также затруднилось дыхание. К врачам мужчина решил обратиться только когда неожиданно потерял сознание.

Тогда, по словам Джастина, медики диагностировали у него грипп, выдали ему ингалятор и отпустили домой.

«Они сказали, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и мне пришлось это сделать. Сегодня очень больно дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон», — сообщил пациент в Twitter.

Только во время повторного обращения в медучреждение у мужчины обнаружили коронавирус. При этом Джастин заявил, что COVID-19 совсем не похож на грипп. Главным отличием он назвал острую боль в легких, которую можно сравнить с неприятными ощущениями от вдыхания ледяного воздуха. Мужчина также отметил, что при ингаляции она усиливается.

Теперь британцу постоянно приходится следить за уровнем кислорода в крови, так как в случае снижения данного показателя может потребоваться кислородная терапия и даже интубация (введение специальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей, – «Газета.Ru»).