Махинации и взятки: задержан кировский вице-губернатор

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан при получении части взятки в 3,4 млн рублей. Об этом сообщили в управлении региональной Федеральной службы безопасности. Вместе с ним задержан министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин, пишут СМИ.

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По версии следствия, еще в 2018 году Плитко создал организованную преступную группу для получения взяток от предпринимателей за возможность заключения договоров купли-продажи древесины с «Кировгослесхозом». К преступлениям он привлек доверенных лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего — идет сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Директор «Кировгослесхоза» Андрей Туев был арестован еще в январе — по обвинению в получении более 4 млн рублей от бизнесменов за заключение договоров купли-продажи древесины.

Что касается вице-губернатора Плитко, то он родился в 1969 году в Тбилиси. В 1991 году с отличием окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. С 1995 по 2001 год был гендиректором ООО «Группа «Аскол». Затем на протяжении восьми лет работал в Счетной палате РФ. Три года был помощником члена Совета Федерации. С 2011 по 2014 год работал главным советником сводно-аналитической инспекции Департамента по контролю за доходами федерального бюджета Счетной палаты.

В 2014 год перешел на работу в Росреестр, где стал начальником Управления государственной службы и кадровой политики, а затем замруководителя ведомства. Спустя три года был назначен на должность зампреда правительства Кировской области. С марта 2019 года Плитко — вице-губернатор региона.

Отметим, что 16 июля 2019 года суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Новгородской области Арнольду Шалмуеву. Экс-чиновника осудили на 10 лет строгого режима за дачу крупной взятки бывшему сенатору от региона.

Суд установил, что инцидент произошел в 2012 году. В то время Шалмуев еще занимал пост вице-губернатора области. Посредником, по информации областной прокуратуры, выступал водитель сенатора. Высокопоставленный чиновник и парламентарий договорились о взятке в 50 млн рублей, однако Шалмуев успел передать только 17 млн.

По версии следствия, сенатор обещал оказать содействие Шалмуеву в некоторых делах — в частности передачи ему полномочий в сфере дорожного строительства и ремонта автодорог в регионе. В итоге политик похитил бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог — за это его еще в 2016 году приговорили к 8 годам 10 месяцам лишения свободы. Через три года последовал приговор за взятку.

Между тем сенатора Дмитрия Кривицкого, который представлял Новгородскую область в Совфеде с 2011 по 2016 год, в 2017-м объявили в международный розыск. В 2018 году по запросу российской стороны его арестовали в итальянском городе Кортина-д-Ампеццо, однако итальянский суд решил освободить Кравицкого из-под стражи, передавала «Российская газета». Он до сих пор на свободе.