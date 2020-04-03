Сводка за сутки: в России выявили 601 новый случай COVID-19

За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперштабе, всего по стране зарегистрировали 4 149 заболевших COVID-19.

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Тем временем все больше людей выздоравливают — число победивших болезнь выросло до 281 человека. Число летальных исходов — 34. Двое за сутки умерли в Республике Коми, по одному пациенту – в Москве и Пермском крае.

На первом месте по числу зараженных Москва – 2923 случая, втором — Подмосковье с 211 случаями заражения, на третьем – Санкт-Петербург со 156 случаями. Отмечается, что в Москве почти половина новых заболевших – люди моложе 45 лет.

Четвертое, пятое и шестое места – у Республики Коми, Ленинградской и Свердловской областей – 56, 41 и 39 случаев соответственно.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Ингушетии. В соседней Чечне, где зафиксировано 10 случаев, накануне глава региона Рамзан Кадыров объявил комендантский час — запрещено выходить на улицу с 20.00 до 8 утра.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Как сообщает пресс-служба Кремля, данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена, добавил он.

По словам главы государства, установленные ранее выходные с 30 марта по 3 апреля, а также введенный в некоторых регионах режим изоляции дали возможность органам власти и системе здравоохранения нарастить ресурсы для борьбы с новой инфекцией. Однако пик эпидемии еще не пройден.

Президент подчеркнул, что в приоритете властей — поддержать доходы граждан.

На протяжении нерабочего апреля свою деятельность продолжат магазины с товарами первой необходимости, аптеки, больницы и другие организации жизнеобеспечения. Остальной бизнес должен приостановить свою деятельность, если она невозможна в удаленной форме.

Регионы в России принимают и другие меры по предотвращению массового скопления людей и передачи коронавируса. Кроме режима самоизоляции в Москве до 1 мая введен запрет на посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.

Как уточняется, запрет распространяется, в том числе, на Сокольники, ВДНХ, сад Эрмитаж, сад Баумана, Крымскую набережную, парк Горького, Парк Победы и Воробьевы горы. Запрещены массовые мероприятия — нарушителям грозят большие штрафы.

Напомним, что в январе 2020 года в многомиллионном городе Ухань в провинции Хубэй произошла вспышка неизвестной пневмонии. Вскоре власти КНР полностью заблокировали город и провинцию, ограничив въезд, выезд и перемещения по населенным пунктам.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур, — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные, что вероятным промежуточным переносчиком болезни могут быть панголины, млекопитающие, представляющие собой нечто среднее между муравьедом и броненосцем.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела и слабость.

Иногда болезнь проходит без пневмонии — она лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой. Однако риск передать заболевание другому человеку от этого не снижается.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, власти призывают граждан держать дистанцию. Если же пришлось выйти на улицу в общественное место, то стараться прикрывать рот и нос рукой или рукавом, если захотелось покашлять и нет медицинской маски.