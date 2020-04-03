Взятки и международный розыск: где скрывалась беглая судья

В Саратовской области задержали мирового судью Татьяну Шевлягину, обвиняемую в 37 коррупционных преступлениях. Женщина находилась в бегах с сентября 2019 года и была объявлена в международный розыск, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

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Выйти на след беглой судьи правоохранителям удалось только в апреле текущего года. Шевлягину задержали в ходе спецоперации в городе Балашове, после чего она была доставлена в Саратов.

По версии следствия, женщина занимала пост мирового судьи в участке №1 Балашовского района с 2011 по 2014 год. За это время она успела получить несколько взяток на общую сумму 1,2 млн рублей за вынесение решений о признании права собственности на недвижимость в Саратовской области за конкретными людьми.

«При этом решения выносились в отсутствии возбужденных в установленном порядке гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров, установленной Гражданским процессуальным кодексом РФ», — отметили в СК.

В результате Шевлягиной предъявили обвинение по 23 эпизодам превышения должностных полномочий и по 14 эпизодам получения взяток – в том числе в крупном размере.

При этом разыскивали подозреваемую в коррупции судью в отставке не только правоохранительные органы, но и судебные приставы. По данным издания «Версия Саратов», Татьяна Шевлягина не выплатила три долга по кредитам. Общая сумма задолженности составила 1 млн 123 тыс. рублей — и это помимо 50 тыс. накопившихся исполнительных сборов.

Сейчас уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления России по Саратовской области. Решение о его возбуждении было принято лично председателем СК РФ Александром Бастрыкиным в апреле 2019 года. Шевлягину признали обвиняемой в сентябре 2019 года. После этого она скрылась от органов предварительного следствия и 1 ноября 2019 года была объявлена в международный розыск.

После этого Бастрыкин ходатайствовал о заочном заключении Шевлягиной под стражу.

«Оставаясь на свободе, она может препятствовать производству по уголовному делу. Возраст и состояние здоровья Шевлягиной не препятствует содержанию ее под стражей. После определения судебной коллегии от декабря 2019 года ее заочно решили заключить под стражу сроком на два месяца с момента задержания», — сообщал председатель ККС Александр Глухов.

После завершения следственных и процессуальных действий обвиняемая была помещена в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее издание «Версия Саратов» рассказывало историю одной из женщин, пострадавших от действий беглой судьи. По словам адвоката Светланы Кастрыкиной, ее подзащитную заочно развели с мужем, чтобы лишить наследства, – бумаги по тому делу оформляла именно Шевлягина.

«У Ларисы Новасенковой был брак с Виталием Пивенем, заключенный официально. Она узнала о своем разводе с супругом только после его смерти. Когда Новосенкова пришла к нотариусу, та предъявила свидетельство о расторжении брака. А также сообщила, что в наследство вступили ее дети. Новасенкова после этого попала в реанимацию», — рассказала адвокат.

После выписки женщина начала разбираться в ситуации. Как оказалось, при расторжении брака были допущены нарушения. Ее не уведомили о самом заседании, не приняли меры к примирению супругов и не установили обстоятельства, свидетельствующие об их совместной жизни и сохранении семьи.

Кроме того, судья также подделала документы, свидетельствующие о том, что женщина была согласна на развод.

«Новасенкова обратилась в суд. Миллион рублей со вклада отца перешел детям. Также детям была передана машина. Теперь дом, который Новасенкова купила на свои средства, тоже хотят передать детям», — сообщила правозащитница.

Сама Новосенкова предполагает, что весь фиктивный процесс был проведен специально для того, чтобы впоследствии лишить ее наследства. При этом она считает, что судья после этого не осталась без вознаграждения.

«Единственное предположение, ради чего все это было сделано — лишить меня наследства. Подозреваю, что ее (Татьяну Шевлягину) могли за это отблагодарить. Меня сейчас лишили вкладов, машины. Сейчас под вопросом мое владение домом. Фактически это последнее имущество, которое у меня есть», — рассказала женщина. Данный эпизод был приобщен к делу в отношении Шевлягиной.