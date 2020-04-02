Самоизоляция: в Москве начинают штрафовать нарушителей

Глава Москвы Сергей Собянин подписал закон, который устанавливает штрафы за нарушение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Размеры штрафов для обычных граждан составляют до 5 тыс. руб., для ИП, должностных и юридических лиц они увеличиваются в несколько раз. С четверга, 2 апреля, когда документ был подписан, закон вступает в силу.

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Изменения вносятся в московский Кодекс об административных правонарушениях. Ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов предложил внести административную ответственность для нарушителей режима самоизоляции. Закон также регламентирует применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного режима самоизоляции или карантина.

Таким образом, если москвич передвигается без острой необходимости по городу, ему грозит штраф в 4 тыс. руб. — или в 5 тыс. руб., если он совершил проступок повторно или с использованием транспортного средства.

Что касается физических и юридических лиц, то этот закон предусматривает гораздо более весомые штрафы. Если они не исполняют требования о временной приостановке мероприятий, куда приходит много людей, или их предприятия продолжают работать (это касается кафе, ресторанов, объектов розничной торговли или мест, где оказываются различные услуги, работа которых пока приостановлена из-за коронавируса), то полагается выплатить штраф. Физическим лицам — 30-40 тыс. руб., юридическим — 200-300 тыс. руб. За повторное нарушение — 40-50 тыс. руб. и 300-500 тыс. руб. соответственно.

Этот закон касается всех жителей Москвы, которые нарушат режим самоизоляции, отметил в комментарии радиостанции «Говорит Москва» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Помимо того, что автомобилистам могут быть выписаны штрафы за это нарушение, у них также могут задержать машину. «В целях пресечения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 3.18.1 настоящего Кодекса, применяется задержание транспортного средства», — говорится в документе.

Решать, задерживать автомобиль или нет, а также когда он может быть возвращен, будет должностное лицо, которое уполномочено составлять протоколы об административных правонарушениях.

Есть также важный момент. По словам автора законопроекта, полиция не может штрафовать москвичей до тех пор, пока не будет подписано соглашение правительства Москвы и ГУ МВД.

«Если совсем уже люди не прислушиваются, тогда, конечно, будет вызван наряд полиции. И полиция имеет право штрафовать, но только после того, как будет подписано соглашение между правительством Москвы и главным управлением МВД по городу Москве. Насколько я знаю, соглашение уже готово», — рассказал он в комментарии РИА «Новости».

Согласно указу мэра столицы, граждане имеют право покидать свой дом только в определенных случаях: чтобы сходить в ближайший продуктовый магазин; выгулять собаку в пределах 100 м от дома; сходить в ближайшую аптеку; выкинуть мусор. Важно соблюдать расстояние в 1,5 м от других людей на улице и в помещениях.

Выйти на улицу также можно для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью или для посещения места работы, если она не приостановлена. Также можно сходить в ближайший банк и салон сотовой связи.

По данным столичного оперштаба, сейчас количество людей в метро снизилось на 84%, на наземном транспорте на 75%, такси стали появляться на улицах города на меньше 63% (эти данные представлены по сравнению с прошлым годом в этот же период времени).

«Дороги в Москве сегодня [2 апреля] были свободнее на 86%, чем 3 недели назад», — отметили в оперштабе. Там добавили, что количество ДТП снизилось на 89% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны. Первое место по количеству зараженных по-прежнему занимает Москва. За сутки в столице прибавилось 595 человек, у которых тест на выявление заболевания дал положительный результат. Всего в России зафиксировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах — скончались 30 заболевших, 235 — выздоровели.

В Москве зарегистрировано 2475 человек с COVID-19. По данным столичного оперштаба, за все время здесь выздоровели 140 человек с подтвержденной инфекцией, из них 25 — за последние сутки.

«За прошедшие сутки еще 25 пациентов выписались из московских больниц. У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.