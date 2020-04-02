«Заразил родственник»: как россияне распространяют COVID-19

Житель Санкт-Петербурга, вернувшийся из Германии, отказался от самоизоляции и заразил двухлетнего сына. Сейчас ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится на лечении в больнице, сообщает пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

Реклама

1 апреля Беглов лично посетил Детскую клиническую больницу №5 имени Н.Ф.Филатова, чтобы проверить состояние мальчика.

«Как рассказали губернатору, отец маленького пациента вернулся из Германии, не изолировался и заразил жену и ребенка. Ребенок был госпитализирован в больницу 26 марта вместе с мамой», — указано в сообщении.

По словам главного врача больницы Людмилы Исанкиной, состояние ребенка удовлетворительное. Его мама также находится в боксе в больнице, однако в качестве сопровождающей — проявлений заболевания у нее нет.

Еще один нарушитель самоизоляции заразил четверых жителей Омской области – он приехал к ним в гости из Москвы, не зная о наличии у него вируса. «Это семья из четырех человек. К ним приезжал родственник из Москвы, которому впоследствии был поставлен диагноз коронавирус. Соответственно, их заразил родственник. Они никуда не выезжали», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре изданию «Город 55».

Еще одна инфицированная семья заставила уйти на карантин целый поселок в Астраханской области. Супруги Егоровы вернулись из Турции 22 марта и решили отметить возвращение вместе с родственниками в поселке Тальниковый. При этом местному Роспотребнадзору пара сообщила, что сидит в изоляции и ни с кем не общается.

Однако уже через пару дней коронавирус нашли у одной из присутствовавших на вечеринке Егоровых. Сначала женщина не признавала, что может быть заражена, и списывала высокую температуру на обычное простудное заболевание. Позже ее забрали в больницу и диагностировали COVID-19. Теперь все село будет в принудительном порядке отправлено на карантин, людей проверят на заражение. Егоровыми занимается полиция.

В Мурманской области также нашелся нарушитель самоизоляции, который успел заразить девять человек. Ранее мужчина вернулся с Кубы и отказался сидеть дома, сообщили в региональном оперштабе.

Житель Челябинска, который, в свою очередь, не усидел на карантине после возвращения из Дубая, заразил коронавирусом фельдшера скорой помощи и сотрудника Сбербанка, сообщает UFA1.RU. Кроме того, мужчина вышел на работу на рынок, где торговал мясом.

«Подтвержден положительный диагноз по коронавирусной инфекции у жителя села Кизил, торговавшего 22 марта на Сибайском рынке, и у сотрудника Кизильского отделения Сбербанка, контактировавшего с ним», — сообщил мэр Сибая Рустем Афзалов на своей странице в Facebook.

Отделение Сбербанка после этого пришлось закрыть для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов, сообщает 74.RU. «В помещении будут проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия. Сотрудники, которые контактировали с носителем вируса, отправлены на карантин», — сообщили в организации.

В Подмосковье мужчина, зараженный коронавирусом, также нарушил режим самоизоляции и отправился в больницу Лобни делать рентген. Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором главный врач больницы Павел Прокофьев обратился к посетителям и сотрудникам клиники с просьбой сдать анализы на вирус и соблюдать карантин.

По словам врача, 68-летний мужчина переехал в Подмосковье после того, как у него диагностировали заражение.

«Вчера у него поднялась температура, он вызвал скорую помощь и сегодня пришел сюда делать рентген. Не сказав никому о том, что у него положительный тест на коронавирус. Он прошел через здание поликлиники, сходил на рентген, в этот момент уже пришла информация о том, что он нарушил режим самоизоляции и пришел в лечебное учреждение», — объявил Прокофьев.

Врач также пояснил, что теперь персоналу клиники потребуются данные всех посетителей, находившихся в больнице. К ним приедет бригада медицинских работников, чтобы взять мазки.

«Вы с сегодняшнего момента попадаете на самоизоляцию, на карантин. Пожалуйста, не повторяйте подвиг этого доброго человека», — попросил главврач. Сейчас эту историю проверяют представители регионального Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.

30 марта нарушение карантина закончилось для жителя Крыма возбуждение уголовного дела — он вернулся из неблагополучной по коронавирусу страны, нарушил режим самоизоляции и отправился в местный медцентр. В результате контакта с ним заразился один из врачей, сообща замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин.

Напомним, что ранее в России ужесточили штрафы за нарушение карантина — соотвествующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, нарушение самоизоляции, повлекшее массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее такую угрозу, будет наказываться штрафом от 500 до 700 тыс. руб., лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Кроме того, нарушителям могут дать два года принудительных работ или столько же колонии.

За нарушение правил, повлекшее смерть человека, штраф может составить от одного до двух млн руб. Наказание также может быть заменено на заключение на срок до пяти лет. Если по вине безответственного гражданина погибнет более двух лиц, его могут лишить свободы на семь лет.