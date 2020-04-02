Больной врач: пациенты онкоцентра оказались под угрозой

Пациенты одного из отделений Исследовательского центра онкологии имени Блохина в Москве оказались под угрозой заболевания COVID-19. Распространителем инфекции могла стать одна из сотрудниц, тест которой оказался положительным, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

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О заболевании врача отделения лекарственных методов лечения №3 стало известно 1 апреля.

«Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина о положительном тесте на COVID-19 у одного сотрудника. Сотрудник находится на больничном с 25 марта 2020 года. В данный момент состояние сотрудника удовлетворительное, дыхательной недостаточности нет», — сообщили в пресс-службе.

В связи со сложившейся ситуацией, госпитализация новых пациентов в отделение была приостановлена со 2 апреля. Все сотрудники были распущены на карантин – каждому из них предписано пройти тест на коронавирус. В это время за оставшимися без врачей пациентами будут присматривать специалисты других отделений.

«Пациенты, которые в данный момент проходят лечение в отделении лекарственных методов лечения, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение, лечебные мероприятия осуществляются сотрудниками других отделений химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Для врачей предусмотрена специальная защитная одежда. Перемещение данных сотрудников по Центру ограничено», — подчеркнули представители Центра.

Остальные отделения медучреждения продолжают работать в штатном режиме, лечение пациентов осуществляется в полном объеме. С начала пандемии в Центре были отменены все массовые мероприятия – собрания, конференции и лекции для студентов. Сотрудники старше 65 лет также были переведены на работу из дома с сохранением заработной платы.

Как и в других больницах, в Блохина перестали пускать посетителей – исключение делают только в особых случаях для родственников тяжелых больных, при принятии всех мер безопасности. Родителям пациентов НИИ детской онкологии и гематологии, находящимся с детьми в стационаре, запретили покидать территорию Центра.

Ранее массовому заражению коронавирусом подверглись пациенты больницы Эжвинского района Сыктывкара — источником инфекции предположительно стал медик, также заразившийся COVID-19. По факту происшествия в региональном Следственном комитете была организована доследственная проверка.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК.

Всего в Республике Коми были зафиксированы 54 случая заболевания COVID-19 — 53 из них выявили в больнице Эжвинского района. Карантин в медучреждении был введен после того, как инфекцию обнаружили у пяти пациентов. Тем не менее уже через несколько дней там же зафиксировали еще 21 случай COVID-19, а 1 апреля стало известно о 32 новых.

Как сообщили представители больницы на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», сейчас у них лечатся 263 человека. Все пациенты и персонал уже сдали тесты на коронавирус – у некоторых медиков они оказались положительными. После этого в учреждении были оборудованы два отделения полной изоляции. Там на карантине круглосуточно находятся больные с подтвержденным диагнозом.

«Тяжелых пациентов мы переводим в Республиканскую инфекционную больницу с соблюдением всех правил безопасной перевозки. Врачи, медсестры и санитарки в изоляторе тоже работают круглосуточно, изолированы от общества. У них есть время для отдыха, но из карантина домой они уйти не могут», — говорится в сообщении больницы.

В другом корпусе ввели более мягкий режим: туда отправляют пациентов, у которых тесты оказались отрицательными. Людей выписывают по истечении двухнедельного инкубационного периода при условии, что у них не появились симптомы COVID-19. Медикам при этом разрешается работать посменно и уходить на выходные домой.

Как пояснили в Минздраве Коми, очаг вируса удалось локализовать, однако Эжвинская больница продолжает работать в режиме строжайшего карантина. Пациенты получают все необходимое лечение и проходят обследование, обеспечены питанием и одноразовой посудой. Кроме того, при необходимости им оказывается психологическая поддержка. Сотрудникам в приоритетном порядке выдают средства индивидуальной защиты.