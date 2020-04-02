Кончится к лету: пик коронавируса в России еще впереди

«Ситуация усложняется»

— 927 925 человек в мире заражены COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Болезнь уже унесла жизни 46 616 заболевших, выздоровели — 190 766 пациентов.

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— Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшее время число зараженных COVID-19 в мире превысит 1 млн человек. По его прогнозу, количество смертей от осложнений достигнет 50 тыс.

— Вспышка COVID-19 должна закончиться в России к лету, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров. При этом пик заболеваемости можно ожидать только в середине следующей недели, 8-10 апреля.

— Следующая неделя в России также может стать нерабочей.

С соответствующим предложением к президенту РФ Владимиру Путина обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, сообщил спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По ее словам, продлевать самоизоляцию граждан нужно, исходя из эпидситуации, которая складывается на территории каждого региона. Ранее эту идею также поддержали в Роспотребнадзоре.

— Оперштаб сообщает о трех новых смертях с коронавирусом — всем пациентам было от 63 до 72 лет. Количество зараженных коронавирусом в России составляет 2777 человек. Случаи заболевания зафиксированы в 75 регионах.

Виновата аномально теплая зима

— В Европе за время пандемии жертвами коронавируса COVID-19 стали более 30 тыс. человек, сообщает гонконгская газета South China Morning Post. При этом каждый третий случай смерти от вируса приходится на Италию и Испанию.

— Лидером по числу подтвержденных случаев остается США — там более 215 тыс. случаев, больше всего смертей в городе Нью-Йорке — 1374. На втором месте Италия — 110,5 тыс., затем Испания — 102,1 тыс. Китай, где началась пандемия, на четвертом месте — всего заболели 82,3 тыс.

— Российские медики обратили внимание на новые особенности заболевания коронавирусом в Италии, пишет «Московский комсомолец».

В городе Громо было зафиксировано несколько случаев, когда люди, у которых был диагностирован COVID-19, просто засыпали и не просыпались. До летального исхода серьезных симптомов болезни у них не проявлялось.

— Аномально теплая зима стала причиной легкого течения гриппа у пожилых итальянцев в этом году, однако позднее они столкнулись с проблемами при вспышке коронавируса. В минздраве Италии считают, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса.