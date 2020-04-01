«Решительные меры»: Чечня закрывает границы республики

Из-за угрозы распространения коронавируса с 5 апреля прекращается въезд и выезд из Чеченской республики, предупредил глава региона Рамзан Кадыров. В экстренных случаях будут использоваться чартерные рейсы.

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«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов», — сообщил Кадыров в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Он заверил, что гражданам, которые захотят вернуться в республику или уехать до этого срока, будет оказано содействие. После этого вопрос о пересечении границы республики будет решаться в индивидуальном порядке. Тем, кто вынужден выезжать из региона по долгу службы, будут выданы пропуска.

«Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», — отметил он.

С 28 марта ужесточены карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности власти ограничили движение через административные границы. К примеру, был закрыт въезд в Грозный для всех, кроме местных жителей, а также госслужащих, работников жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и представителей СМИ из других городов.

Спустя два дня Рамзан Кадыров принял участие в прямом эфире телеканала «Грозный». Обсуждалась борьба с пандемией коронавируса. По словам главы Чечни, во время эфира поступило более 3 тыс. вопросов.

«Жители Чеченской Республики с одобрением воспринимают меры по закрытию административной границы, ограничению пребывания граждан на улицах городов и сел. Сегодня видно, что эти шаги были предприняты своевременно.

Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!», — отметил он в посте в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что власти региона знают, как это сделать. «Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме. Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты», — добавил он.

Глава Чечни во время эфира на телеканале «Грозный» раскритиковал власти других регионов, заявив, что они медлят с принятием необходимых мер по противодействию распространения инфекции в своих областях.

«Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры, строят больницы, создают дополнительные места для экстренных случаев, закупаются медикаменты, а мы, регионы, еще не чувствуем все эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — обратил внимание глава республики.

Он считает, что в данной ситуации нельзя медлить. «Мы поэтапно начали принимать меры, чтобы не пугать и не вводить в стресс народ, нас многие критиковали за это... Большинство регионов сегодня начали принимать меры, которые мы приняли две недели назад», — подчеркнул Кадыров, добавив, что за это время многие жители регионов могли заразиться.

За сутки в Чечне зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом. В целом по стране выявлено 440 новых заболевших в 35 регионах страны. Больше всего зафиксировано зараженных в Москве — 267. Всего в стране выявлено 2777 инфицированных COVID-19, из них 24 пациента скончались, еще 190 выздоровели. Порядка восьми человек находятся в критическом состоянии.

Что касается Чеченской республики, то здесь, по последним данным, выявлено только 10 случаев заражения, одна женщина скончалась. Ей было 82 года. 24 марта она вернулась из Москвы, где встречалась с дочерью, которая ранее побывала за границей.