Перерезал горло: в Марий Эл ищут убийцу женщины и двоих детей

В одной из квартир города Волжска Республики Марий Эл обнаружены тела 31-летней женщины Екатерины и двух ее детей, сообщили в региональном Следственном комитете.

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По данным сообщества «Тревожные новости» в соцсети «Вконтакте», вечером 29 марта убийца накинулся на потерпевшую, когда та заходила в свою квартиру. Он нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась на месте.

После этого преступник набросился и на детей – 14-летнему сыну Екатерины он нанес восемь ударов ножом, а 11-летней дочке перерезал горло.

От полученных ран девочка погибла. Хотя группа «Подслушано в Волжске» сообщает, что мальчик скончался в больнице, в СК утверждают, что он был мертв к моменту приезда оперативников.

По одной из версий следствия, мать и ее дети погибли из-за разбойного нападения. Однако в «Тревожных новостях» отмечается, что преступник не взял ничего ценного и скрылся сразу после расправы. Его розыск продолжается, подчеркнули в СК.

Обнаружила трупы родственница семьи – она пришла в квартиру через несколько часов после убийства. Об увиденном женщина сообщила в правоохранительные органы — на место происшествия сразу выехала оперативно-следственная группа.

Жители Волжска в обсуждениях в соцсети «Вконтакте» предполагают, что Екатерину убил кто-то из ее близкого окружения. Причиной могла стать месть или ревность бывшего мужа.

Как сообщает портал «Вести.Ru», бывший супруг женщины проживает отдельно от нее. СМИ подчеркивает, что мать с детьми ни в чем не нуждались, а отношения с бывшим мужем у них были нормальные.

«Знаю, что она очень давно развелась с мужем. Женаты они были недолго и разводились без эксцессов. Но в последний раз, когда видела Катю, мне показалось, что с ней что-то не так, как-то она не очень выглядела», — рассказала «Газете.Ru» подруга детства погибшей Анна Сычева.

Тем временем некоторые жители Волжска утверждают, что Екатерина злоупотребляла алкоголем, и зарезать ее могли собутыльники. Знакомые семьи не согласны с такими доводами — по их словам, семья погибшей вела здоровый образ жизни. «Катя вообще не пила, сын у нее прекрасный мальчик, занимался боксом, девочка — гимнастикой», — написала приятельница Екатерины Аклима Зайнуллина в «Подслушано в Волжске».

Ее поддержала коллега погибшей Елена Казымова. «Катя жила интересами детей, очень положительная была», — сообщила она «Газете.Ru».

По мнению Казымовой, убийцей, наоборот, мог стать совершенно посторонний человек.

«Мне кажется, этот человек просто к кому-то другому пришел в дом, а она попалась под горячую руку. Домофоны ведь везде, как он попал в дом, если посторонний? Думаю, правоохранительным органам надо проверить шизофреников или бывших зэков, у кого фиксируются обострения в весенний период», — заявила Казымова.

Некоторые подписчики «Тревожных новостей» не исключают, что спровоцировать убийц мог и 14-летний сын Екатерины. По их мнению, мальчик был хулиганом и мог перейти кому-либо дорогу. В то же время друг погибшего опровергает эту информацию. «Он был очень хорошим человеком. Добрый, всегда помогал, увлекался боксом», — сообщил подросток «Газете.Ru».

В СК заявили, что выяснение мотивов и обстоятельств происшествия продолжается, преступника ищут. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, в том числе и малолетних».

Напомним, что ранее, 31 марта 2020 года, возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Якутска. Мужчину подозревают в убийстве четырех человек, двое из которых – дети.

По данным СК, рано утром 29 марта мужчина пришел в дом знакомого и нанес женщинам 31 года и 66 лет около восьми ножевых ранений в грудь и живот — от полученных травм они скончались на месте.

Затем якутянин зарезал сыновей 31-летней жертвы — мальчиков пяти и восьми лет, после чего скрылся с места преступления.

В СК отмечают, что при задержании предполагаемый убийца пытался сбежать и ранил одного из полицейских в предплечье. Уточняется, что угрозы для жизни сотрудника МВД не было.

На допросе подозреваемый признал свою вину. Его поместили в изолятор временного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело — ему грозит пожизненное заключение.