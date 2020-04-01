440 за сутки: в РФ растет число зараженных коронавирусом

Большинство новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Москве – 267 пациентов с COVID-19. Об этом собщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего по России зарегистрировали за прошедшие сутки 440 новых случаев в 35 регионах страны. На втором месте – Республика Коми, там зафиксировано 32 новых пациента.

На третьем месте Санкт-Петербург с 27 новыми случаями, на четвертом и пятом – Московская и Саратовская области (15 и 11 человек соответственно). Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 2777 человек. За сутки семь человек скончались, из них пятеро – в столице. Всего с начала распространения коронавируса по стране умерло 24 человека. Выздоровели 190 человек.

Более 215 тыс. россиян остаются под медицинским наблюдением. С 31 декабря по 31 марта было осмотрено более 5,3 млн граждан страны.

Оперштаб отмечает, что почти половина новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве – моложе 45 лет, также среди них 29 детей. Более 500 человек проходят лечение на дому.

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Между тем гонконгские ученые обнаружили, что переливание крови от переболевших коронавирусом может помочь выздороветь другим заразившимся. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Ученые провели эксперимент на сирийских золотистых хомяках, так как их белок ACE2 схож с человеческим. В рамках исследования они внедрили грызунам коронавирус нового типа. После выздоровления хомяков они взяли у них кровь и создали сыворотку, которую переливали другим грызунам. Выяснилось, что после использования сыворотки вирусная нагрузка на организм хомяков была намного ниже (почти в 10 раз).

«Если мы сделаем то же самое с людьми, введя плазму крови выздоровевших пациентов через вены, это может действительно помочь им восстановиться, снизив вирусную нагрузку внутри их тел», — отметил китайский микробиолог. Ранее китайские ученые заражали обезьян коронавирусом и обнаружили, что у выздоровевших выработался эффективный иммунитет против COVID-19.

Тем временем Россия, как и другие страны, ведет активную борьбу с коронавирусом. Кроме санитарно-полицейских мер и ввода режима самоизоляции для граждан страны в большинстве регионов — для предотвращения распространения инфекции — ведутся исследования и работа над созданием вакцины и лекарств против COVID-19. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему — вопрос лишь в сроках.

«Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — сказал российский лидер.

Напомним, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, расстояние между людьми может достигать пары метров, чтобы один заразил другого. Также возможно занести инфекцию, потрогав грязными руками лицо — нос, рот и глаза. Основные симптомы COVID-19 — сухой кашель, сильно затрудненное дыхание (одышка), повышение температуры, недомогание, иногда — потеря обоняния и насморк.

Порой заболевание протекает без пневмонии и сопровождается редким сухим кашлем и незначительным повышением температуры тела. Но менее заразным от этого носитель коронавируса не становится.

Социальное дистанцирование — наверное, главный мировой тренд последнего месяца. Чем дальше человек держится от других людей, тем ниже шанс заражения и дальнейшего распространения вируса. Роспотребнадзор, к примеру, выпустил постановление — по нему россияне не должны приближаться друг к другу ближе, чем на один метр, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Исключением является такси.

«Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1 метра», — говорится в документе.

В супермаркетах, чтобы люди держались на расстоянии друг от друга, стоя в очереди на кассу, на полу расклеивают отметки. Аналогичная практика применяется не только в российских магазинах, но и по всей Европе — к примеру, в Великобритании, Испании и Италии.