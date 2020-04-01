«Прогулка в карантин»: зачем россияне сдают собак в аренду

Россияне начали сдавать в аренду собак для прогулок на время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщили «Газете.Ru» в сервисах объявлений «Авито» и «Юла».

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На данный момент режим самоизоляции действует уже в 75 регионах России – он подразумевает частичный запрет на выход из дома. Появляться на улице гражданам разрешается только с целью обращения за медпомощью, похода в ближайший продуктовый, выноса мусора и выгула домашних животных.

Так, на сервисе «Авито» с 28 марта размещено 13 объявлений о сдаче собаки в аренду. При этом на сайте нет объявлений, в которых напрямую написано, что питомец сдается для нарушения ограничительных мер – сервис оперативно удаляет такие предложения.

«Мы не разрешаем предлагать на Авито товары и услуги, с помощью которых можно нарушить режим изоляции. Мы запретили продажу домашних животных для прогулки», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Авито».

В «Юле» таких объявлений практически не было. «Видимо, все запомнили, как мы вычистили сервис от незаконной продажи медицинских масок и решили к нам с таким не ходить», — отметил представитель сервиса Артем Коваленко в разговоре с «Газетой.Ru».

Однако на сайте есть следующее предложение: жительница московского района Солнцево готова за 500 рублей отдать на час двух дворняжек. «Аренда собаки для прогулки в карантин на час. Дворняжки девочки, 17 кг, плохо управляемые, надо крепко держать за поводок. С вас паспортные данные, паспорт показать лично», — пишет предприимчивая москвичка.

Между тем подобные услуги граждане предлагают не только в столице. Так, в Томске сдают среднеазиатскую овчарку: 500 рублей за одну «прогулку по городу». Аренда шпица по кличке Мася в Архангельске и вовсе поминутная: за 30 минут с этой собакой желающий покинуть дом гражданин отдаст 500 рублей, а за полтора часа – 1,5 тыс. рублей.

По данным «Юлы» и «Авито», прокат собаки в период введения режима самоизоляции пользуется большим спросом. На «Юле» число поисковых запросов «аренда собак», «собака на прокат» и «собака для прогулки» выросло в период с 30 по 31 марта в четыре раза.

На «Авито» интерес к таким предложениям за неделю с 25 по 31 марта и вовсе вырос на 454% или в 5,5 раз, в сравнении с периодом с 18 по 24 марта.

Руководитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева в разговоре с «Газетой.Ru» назвала услугу по прокату собаки жестоким обращением с животным. «Я бы не отдала свое животные для прогулки с неизвестным. В любом случае это опасно: собаке могут навредить, или во время прогулки она может испугаться и убежать, после чего все станут ее искать», — заявила зоозащитница.

Такого же мнения придерживается член комиссии парламента Москвы по горхозяйству и жилищной политике Александр Козлов. «Неведомо кому, неведомо для каких целей доверяют четвероногого друга. Он не игрушка, не бездушный предмет, поэтому я бы по этому поводу обратился даже в полицию. Кроме того, это незаконная предпринимательская деятельность», — пояснил депутат агентству «Москва».

Он подчеркнул, что такие услуги опасны для самих россиян – избегая мер борьбы с коронавирусом, они могут заразиться, прогуливаясь с арендованными питомцами. «К сожалению, всегда есть индивидуумы, которые пытаются нажиться на какой-либо сложной ситуации, в данном случае – пандемии. <…> Откуда вы знаете, что принесет после общения [с арендатором] питомец? Деньги деньгами, но в случае потери здоровья, а не дай бог и чего хуже, стоило ли оно того. Да, 1 тыс. рублей за 10 минут — это круто, а если, допустим, захвораете с осложнениями, то там могут понадобиться на всю жизнь сотни и сотни тысяч», — заключил парламентарий.

Между тем сдавать собак в аренду придумали не россияне. Еще 27 марта испанская газета El Mundo рассказала, как житель города Ла-Корунья предлагал своим подписчикам в соцсети Facbook взять в аренду его собаку для того, чтобы беспрепятственно выйти на улицу – стоимость такой услуги была 2€ в час.

Теперь же, как пишут СМИ, мужчине грозит штраф в размере от €500 до €5 тыс.

В России за это могут привлечь к ответственности по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», согласно которой данное правонарушение наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или шестимесячного дохода осужденного, либо обязательными и исправительными работами сроком до 360 часов. В худшем случае злоумышленника ждет ограничение свободы на срок до одного года, шестимесячный арест или трехлетнее пребывание в колонии.