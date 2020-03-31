Вода против COVID-19: ученые нашли способ борьбы с вирусом

Коронавирус держится в стороне от Африки

— 858 892 человека в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Болезнь уже унесла жизни 42 158 заболевших, выздоровели — 178 100 пациентов.

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— Только за минувшие сутки в мире заразились 57 610 человек, умерли — 3301.

Согласно данным ВОЗ, больше всего случаев заболевания по-прежнему зарегистрировано в Европе — 423 946 (56,4%). Меньше всего людей с коронавирусом в Африке.

— В ВОЗ надеются, что Россия сможет избежать «европейского» сценария эпидемии в стране благодаря масштабным действиям, которые предпринимаются властями. Как заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, это помогает замедлить динамику появления новых заражений и в будущем сократить общее количество инфицированных на пике эпидемии.

Осторожно, метро закрывается

— В России, по данным оперштаба, на данный момент 2337 зараженных — 23 человека умерли от болезни, вылечился 121 пациент.

— В Москве за сутки скончались пять человек, сообщает оперштаб. У них была подтвержденная пневмония и положительный результат на коронавирус. «Возраст пациентов — от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких», — сообщает Telegram-канал штаба.

— Российские ученые из Сколково обнаружили способ эффективной борьбы с бактериям, грибками и вирусами. В ходе исследования выяснилось, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертоносным оружием против COVID-19.

— У главврача Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко — в этом медучреждении лечат большинство заболевших вирусом в Москве — диагностировали COVID-19. Сам врач подтвердил эту информацию у себя в Facebook, добавив, что хорошо себя чувствует.

— Станции петербургского метрополитена с 1 апреля будут поэтапно закрываться на вход начиная с 22.00 и прекращать работу в 23.00. Пересадочные узлы будут закрыты за два часа до закрытия станций.

Китай снова ждет гостей

— Число жертв коронавируса в Нью-Йорке за сутки выросло с 1218 до 1550. Штат находится в эпицентре эпидемии в США. В связи с этим власти даже выпустили 900 заключенных из тюрем.

— Во Франции количество инфицированных за сутки выросло почти на 7,5 тысяч и достигло отметки в 52 тыс. В Италии за день скончались 837 человек, теперь число жертв — 12 428.

— Женщина, которой исполнился 101 год, выздоровела в Нидерландах после заражения коронавирусом, ее уже выписали из больницы в провинции Южная Голландия на западе страны.

— Китай собирается вновь выдавать визы иностранным гражданам. В заявлении государственного миграционного управления КНР указано: «иностранцы, которым действительно нужно въехать в Китай, могут подать заявление на получение визы».