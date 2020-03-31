«Дело в опыте»: какие препараты могут спасти от COVID-19

«У нас появится эффективное средство»

Первый препарат для лечения коронавируса нового типа был представлен в России — Федеральное медико-биологическое агентство разработало его на основе противомалярийного «Мефлохина», сообщила пресс-служба организации.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат легко переносится пациентами и, несмотря на иное предназначение, хорошо помогает от COVID-19.

«Мефлохин» и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани», — рассказала она в эфире телеканала «Россия 1».

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Агентство уже подготовило около трех тысяч упаковок «Мефлохина» для проведения клинических исследований, отметила Скворцова. Впоследствии его передадут в больницу в Коммунарке. Кроме того, россияне смогут использовать препарат и в целях профилактики.

«Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство», — подчеркнула глава ФМБА.

«Лечение было хаотичным»

Как ранее отмечал генеральный директор российской фармацевтической компании Biocad Дмитрий Морозов, о разработке препаратов для лечения нового типа коронавируса за время пандемии объявили 66 компаний в мире. При этом 51 из них работает над поиском вакцины, в то время как другие 15 — над лекарствами, основанными на ДНК, РНК, или «малых молекулах».

Сейчас в РФ разрабатываются еще три препарата, которые должны помочь в борьбе с коронавирусом, рассказывал ранее вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин РИА «Новости».

В частности, специалисты уже подготовили ингаляционную форму препарата «Триазавирин», который хорошо подходит для лечения респираторной вирусной инфекции. По словам Чехонина, она уже готова к испытаниям.

Еще одно лекарство для апробации на подопытных в скором времени представит Институт органического синтеза и московский Институт органической химии имени Зелинского — его сделали на основе японского противовирусного препарата «Фавипиравир». Изначально он разрабатывался для борьбы с иными вирусами на основе РНК, в частности с гриппом.

Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Институт органической химии объединили усилия в подготовке препарата на основе ветеринарного «Фоспренила», который используется для лечения коронавирусных инфекций у животных. На данный момент он находится на стадии регистрации.

Главврач городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка, где проходят лечение большинство пациентов с COVID-19, в свою очередь, рассказывал о «Калетре». По словам Дениса Проценко, лечение этим препаратом, который используется в терапии ВИЧ и СПИД, сейчас уже успешно проводится в больнице.

«Все дело в накопленном зарубежном опыте, в первую очередь китайском. Когда началась пандемия, лечение было хаотичным. Кого-то лечили блокаторами нейроамидазы, кому-то давали антиретровирусные препараты. И увидели, что в группе пациентов, которых лечили «Калетрой», не произошло никакого конфликта интересов с другими препаратами», — рассказывал Проценко RT. Он также пояснил, что назначение препарата происходит только по результатам консилиумов и после согласия самих пациентов.

Согласно данным открытых источников, первые испытания препарата «Калетра», который является смесью из двух ингибиторов протеазы — ритонавира и лопинавира --проводились на пациентах с SARS еще в 2003 году. Уже тогда он показал хороший результат в борьбе с атипичной пневмонией

Ранее ряд препаратов от COVID-19 также был обозначен в рекомендациях Минздрава РФ. Согласно информации, указанной в документе, они были определены на основании анализа опыта ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами.

«К ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», — сообщается в тексте.

«Препарат никого не убьет»

В зарубежных странах работа над лекарственными препаратами против коронавируса также не останавливается. Так, по словам президента США Дональда Трампа, в штатах намерены начать использование лекарства от малярии — гидроксихлорохина. Об этом 19 марта сообщал News Week.

«Самое приятное то, что он существует уже давно, поэтому мы знаем, что, если все пойдет не так, как планировалось, препарат никого не убьет», — сказал он.

Как отметил Трамп, препарат показал «очень воодушевляющие» результаты на первом этапе: за шесть дней приема излечиться смогли 16 из 24 пациентов. «Мы собираемся сделать этот препарат доступным почти сразу же», — заявил глава государства.

Эффективность лекарств против малярии при лечении больных коронавирусной инфекцией сейчас изучают также в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, Испании и Франции. Первыми тестировать их начали китайские медики — в журнале BioScience Trends еще в феврале была опубликована статья о результатах использования хлорохина при лечении ста пациентов с пневмонией. У большинства из них наблюдалось улучшение состояния легких и сокращение продолжительности болезни.

В середине марта о разработке препарата для лечения нового коронавируса также заявила японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical. Для начала исследований специалистам нужно согласовать работу с национальными организациями здравоохранения и органами госрегулирования. В первую очередь, им необходим доступ к плазме крови людей, которые успешно перенесли заражение COVID-19.

«У выздоровевших доноров выработались антитела к вирусу, которые могут смягчить тяжесть течения заболевания у пациентов с COVID-19 и, возможно, предотвратить его развитие», — пояснили в компании.

Свои исследования проводят и германские ученые из примат-центра в Геттингене. Они попробовали применить против SARS-CoV-2 лекарство, предназначенное для лечения хронического панкреатита, послеоперационного рефлюкс-эзофагита, а также некоторых форм рака. По словам врачей, вещество под названием мезилат камостата (Camostat Mesilate) способно вмешиваться в процесс прикрепления шипов коронавируса к клетке человека.

«Мишенью этих препаратов являются не структурные или регуляторные белки вируса, а клеточный фермент клетки хозяина, который участвует в жизненном цикле SARS-CoV-2, а именно в процессе проникновения вируса в клетку», — пояснил заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов.

К 18 марта «Платформа для регистрации клинических исследований» ВОЗ насчитывала уже 263 клинических исследования препаратов от COVID-19. Одним из самых перспективных в этом разнообразии помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлуорд называл препарат от компании Gilead Sciences , которая известна разработкой веществ от гепатита С и ВИЧ. Одно из лекарств — «Ремдезивир» — в свое время было изобретено для борьбы с болезнью Эбола, однако сейчас успешно проходит испытания для борьбы с COVID-19. ВОЗ обещает отчитаться о пригодности лекарства до мая текущего года.