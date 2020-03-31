«Изолировался в кабинете»: главврач Проценко заразился COVID-19

Главный врач Московской городской клинической больницы №40 Денис Проценко подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело... Stay tuned (англ. оставайтесь на связи — «Газета.Ru»)», — написал Проценко.

Так как с ним контактировал весь медперсонал больницы, в настоящее время решается вопрос о его самоизоляции или тестировании. Как сообщает «Интерфакс», об этом рассказала в прямом эфире корреспондент телеканала «Россия 24».

На прошлой неделе клинику в Коммунарке посещал президент России Владимир Путин. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что с главой государства все хорошо.

«Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», — сказал он после того, как стал известен результат анализов Проценко.

Во время встречи с президентом страны Проценко назвал возможные варианты развития ситуации с распространением инфекции в России.

«Если мы пойдем по китайскому и корейскому пути и все это оборвется в апреле-мае, мне кажется, что врачи будут самые радостные», — заметил медик.

По его словам, медцентр в Коммунарке достаточно хорошо оборудован, чтобы быть готовым и к такой ситуации, которая возникла в Италии, где зафиксировано почти 102 тыс. заболевших, из них более 11 тыс. умерли и 14 620 человек выздоровели.

В данный медцентр определяют пациентов с признаками ОРВИ, которые прибыли ранее в Москву из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Сюда также могут попасть люди, которые общались с заболевшими или у них уже обнаружен коронавирус.

Этот новый больничный комплекс принимает пациентов с 3 марта. Больница №40 — одна из крупнейших современных клиник России. Здесь есть маломестные палаты с санузлами, которые также приспособлены для доступа маломобильных граждан.

За последние сутки в России было выявлено 500 новых случаев заражения. Больше всего людей с COVID-19 зафиксировано в Москве — 387 человек. Вторую строчку по численности занимает Санкт-Петербург, где положительные тесты на коронавирус получили 48 человек. В остальных регионах обнаружено менее 10 случаев заражения.

Общее число зараженных в России — 2337 человек. Из них 121 пациент прошел успешное лечение и уже выписан из больниц, 17 скончались. Распространение коронавируса в стране затронуло 73 региона из 85.

Именно в столице сейчас находится больше всего зараженных — 1613 человек. В больнице №40 в Коммунарке располагаются, по словам Проценко, всего более 300 пациентов, но не у всех поставлен диагноз коронавирус. «Состоит на лечении 314. Из них: с диагнозом пневмония — 202, COVID — 186 (59 подтвержденных, 127 вероятных). В ОРИТ 22 (на ИВЛ 5, из них 4 COVID). За сутки поступило 28, выписано 62 (COVID +19)», — сообщал он на своей странице в Facebook.

Вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года. Распространение инфекции началось в многомиллионном китайском городе Ухань. Вслед за этим новый тип коронавируса затронул почти 200 стран. Всего выявлено более 805 тыс. случаев заражения.

Лидером по количеству инфицированных являются США. Там зафиксировано свыше 164,5 тыс. заболевших. Вслед за США идет Италия, где заразились инфекцией уже более 101,5 тыс. человек. Эта же страна лидирует и по количеству смертей. От заболевания скончались почти 11,6 тыс. итальянцев. Таким образом, эти государства обогнали Китай по количеству людей, зараженных коронавирусом. При этом в КНР пик вспышки уже прошел — там постепенно открывают метро и общественные места, которые пришлось закрыть на время пандемии.