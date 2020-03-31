500 заражений за сутки: где появились новые инфицированные

За минувшие сутки в России зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Инфицированные COVID-19 граждане выявлены в 24 регионах страны. Как отметили в оперштабе, первые случаи заражения новым вирусом отмечены в Астраханской и Магаданской областях. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах.

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За сутки из медучреждений выписали 55 жителей России, анализ которых на COVID-19 оказался положительным. Общее число выздоровевших таким образом достигло 121.

Число умерших возросло за сутки на восемь человек — до 17.

По словам президента России Владимира Путина, стране удалось сдержать взрывное распространение COVID-19 и «не допустить сценария, с которым уже столкнулся целый ряд стран».

Китайские власти объявили о вспышке пневмонии в городе Ухане 31 декабря 2019 года. Возбудитель заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Вскоре инфекция начала распространяться по всему миру, поразив, в частности, европейский регион. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, на данный момент во всем мире зафиксировано 785 797 случаев заражения коронавирусом. В результате инфицирования скончались 37 818 пациентов. Удалось побороть болезнь 164 532 гражданам.

Как сообщил РИА «Новости» заведующий отделом науки 67-й московской больницы, где лечат инфицированных, Владимир Шумилов, в апреле распространение коронавируса может пойти на спад.

Наблюдения показали, что инфекция становится менее агрессивной, отметил он.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представило схему лечения COVID-19 на основе противомалярийного препарата мефлохина. Пациенты легко переносят это лекарство. Оно обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава агентства Вероника Скворцова. ФМБА готово передать препарат в больницу в Коммунарке.

С начала текущего месяца российские власти и региональные правительства принимают активные меры по противодействию распространению коронавируса в стране. 25 марта Владимир Путин в ходе своего обращения к согражданам в связи с эпидемиологической ситуацией объявил выходным период с 28 марта по 5 апреля. Президент посоветовал россиянам соблюдать режим домашней самоизоляции и не выходить из дома без особой надобности.

Впрочем, вскоре стало понятно, что россияне довольно часто нарушают правила самоизоляции. Правительство Москвы и Подмосковья, где зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, объявило, что с 30 марта будут действовать более жесткие правила домашнего карантина. Жителям столицы и региона разрешают покидать дом, только чтобы выйти в магазин или аптеку, выгулять домашних животных в радиусе 100 метров от дома и выбросить мусор. Покидать место проживания также можно в случае обращения за медпомощью и при существовании прямой угрозы жизни.

Некоторым людям разрешено ездить на работу, но это распространяется только на тех, кто обязан присутствовать на рабочем месте.

В ближайшее время выходить на улицу можно будет по специальным пропускам, которые будут выдавать в установленном правительством столицы порядке.

В Москве запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, клубы, кинотеатры, библиотеки и спортивные залы.

Пожилые люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, входят в группу риска заражения коронавирусом, поэтому они обязаны соблюдать режим самоизоляции в квартире или на садовом участке с 26 марта по 14 апреля.

Помимо Москвы и Подмосковья на режим самоизоляции перешли более половины регионов.

30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин обратился ко всем регионам с призывом распространить такие меры.