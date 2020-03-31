«Непростое время»: москвичам простили взносы на капремонт

Жителей многоквартирных домов в Москве и Подмосковье на три месяца освободят от платы за капитальный ремонт, следует из распоряжений, подписанных мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

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Собственники не будут делать взносы в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года, говорится в указе Собянина. То же сообщили и в пресс-службе губернатора Подмосковья.

По словам Воробьева, власти постараются сделать так, чтобы принимаемые меры почти не влияли на срок капитального ремонта: он будет выполнен качественно и с учетом пожеланий жителей региона.

«Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий — это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тыс. домов», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Сергей Собянин в своем блоге уточнил, что в многоквартирных домах будут завершены начатые ранее работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания.

«Новые объекты пока начинать не будем. Решение принято по просьбам москвичей, т.к. проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома. К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции», — пояснил мэр города.

В Москве и области также закроют букмекерские конторы и тотализаторы. Как напомнил Собянин, в столице уже закрыты все рестораны, кафе, фитнес-клубы и парикмахерские. «На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим», — отметил он. По его словам, работа этих заведений будет прекращена до особого распоряжения.

В Москве и Подмосковье с 30 марта действует строгий режим самоизоляции для всех жителей — независимо от возраста. Выходить из дома можно только в исключительных случаях.

Разрешено ходить за покупками в ближайший магазин или аптеку, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, и выносить мусор.

Исключения также составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью или прямая угроза жизни и здоровью. Некоторые люди могут ездить на работу, но это разрешается только тем, кто обязан находиться на рабочем месте.

Домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.

Кроме того, особое значение в сложившейся ситуации власти придают социальным выплатам. Всем безработным будут выплачивать компенсацию, общий размер которой составит 19,5 тыс. рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

Жители региона начнут получать такие выплаты с 1 апреля. «Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тыс. рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию», — отметили в подмосковном оперштабе.

В ближайшее время выходить на улицу можно будет по специальным пропускам, которые будут выдавать в установленном правительством Москвы порядке.

Как предупредил Собянин, в течение недели контроль за соблюдением режима самоизоляции будет ужесточен: в городе развернут умную систему, которая будет следить за передвижениями людей.

«Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — предупредил мэр Москвы.

Компания «Яндекс» уже разработала систему, которая позволяет оценить уровень самоизоляции жителей, причем не только в столице, но и в других городах России с населением свыше 100 тыс. человек. На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть цифры от нуля до пяти, где первое значение соответствует уровню загруженности улиц в часы пик, а второе — ситуации, которая бывает глубокой ночью. Сервис предлагает обезличенные данные, то есть оно не будет отслеживать передвижения конкретного человека.

В России зарегистрировали 2337 случаев заражения коронавирусом. Прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.