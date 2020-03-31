«Сдохни быстрей»: как соседи запугивают заразившихся COVID-19

Из-за роста панических настроений на фоне пандемии коронавируса в мире фиксируются случаи жестокого отношения к заразившимся COVID-19 и тем, у кого врачи лишь заподозрили инфекцию.

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Так, 31 марта стало известно, что жительнице Хабаровска Валентине, которая проходит лечение от коронавируса в городской больнице №10, поступали угрозы от соседей — они желали ей смерти в анонимных записках.

В середине марта женщина вернулась в родной город из Аргентины транзитом через Италию. По прилете Валентина почувствовала недомогание и обратилась к врачу. Ее положили в больницу, где выяснилось, что причиной плохого самочувствия стал коронавирус.

После постановки диагноза весь подъезд многоквартирного дома, в котором живет хабаровчанка, закрыли на карантин до 30 марта. Пока Валентина лежала в больнице, ее родственница увидела, что на двери квартиры заразившейся женщины появилась записка следующего содержания:

«Сдохни тварь сама быстрей. Из-за тебя страдают наши дети. Сдохни!!! Сдохни!!!».

Валентина призналась порталу «Губерния», что сначала испугалась, что ее безопасности действительно может что-то угрожать. «А потом я подумала: «Люди боятся, потому что не обладают достаточной информацией по поводу распространения инфекции, по поводу того, насколько это страшно». С одной стороны, я понимаю людей, с другой – наверняка мне угрожал человек с невысоким социальным и интеллектуальным уровнем развития», — подчеркнула она.

Психотерапевт Алексей Андреянов заявил, что подобная реакция неудивительна в условиях пандемии. «У очень многих людей первая реакция на тревогу, на нарушение их границ, привычного течения жизни — агрессивная. К тому же есть огромное количество людей, крайне неудовлетворенных, которые будут любой фактор использовать как повод для выражения своих эмоций», — пояснил Андреянов «Губернии», добавив, что в марте значительно увеличилось число звонков на телефон доверия психиатрической больницы Хабаровска.

В то же время в Приморском крае жители села под Партизанском угрожают физической расправой семье, находящейся на карантине из-за подозрения на коронавирус.

Житель села Мельники Александр рассказал порталу VL.ru, что 9 марта, когда его супруга ехала в поезде из Владимира во Владивосток, у одной из пассажирок поднялась температура, после чего ее сняли с рейса с подозрением на коронавирус. При этом оставшиеся в составе люди весь путь находились под наблюдением медиков — им измеряли температуру и брали анализы крови и мазки из носоглотки.

15 марта, когда женщина вернулась в Приморье, сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что ей и проживающим с ней родственникам необходимо в течение двух недель находиться на карантине. Супруги решили на время самоизоляции отправиться в село Мельники к родителям Александра.

«Уже по пути к населенному пункту нам стали поступать звонки не от врачей, а от простых сельчан с угрозами, — отметил Александр. — Они решили, что мы заразные, поэтому отнеслись к нашему появлению крайне негативно. Когда мы стали узнавать, кто сообщил о нашем карантине местным жителям, выяснили, что это сделала врач горбольницы Партизанска».

Позже знакомые мужчины рассказали ему, что жители Мельников и вовсе не хотели пускать супругов в село. При этом, по словам Александра, приятели посоветовали ему и его супруге чутко спать и быть осторожными, так как сельчане грозились ночью поджечь их дом.

Спустя два дня, 17 марта, местные жители начали звонить семье, находящейся на карантине. Как уточнил мужчина, сельчане угрожали убить собак супругов, а также испортить их имущество, если те не уедут из Мельников. Некоторые жители села даже требовали прекращения выплаты пенсии пожилым родителям Александра.

«После моего звонка в полицию из Партизанска приехала женщина-участковый, которая провела профилактические беседы с местными жителями и попыталась развеять все панические настроения. Она рассказала сельчанам, что к нам каждый день приезжают врачи, которые измеряют температуру и берут необходимые анализы. Никаких симптомов коронавируса у нас нет!» — заявил мужчина порталу.

По словам Александра, они с супругой и родителями продолжали жить в напряжении, так как многие сельчане не прекращают распространение слухов.

Тем временем подобная история произошла и на Украине. Жители Черновицкой области требовали изолировать жену зараженного COVID-19 мужчины, сообщило издание «Страна.ua».

Когда больного коронавирусом отправили на лечение, его супруга осталась на домашнем карантине. Однако соседей это не устроило — около подъезда женщины они устроили настоящую протестную акцию. Местные жители, выкрикивая оскорбления в адрес жены инфицированного, требовали ограждения женщины от остальных проживающих, несмотря на то, что она и так находилась в домашней самоизоляции, так как у нее не было симптомов заболевания.

К тому же, как объяснили изданию в администрации Черновицкой области, за женой зараженного гражданина следят медики — она регулярно сдает необходимые анализы.

Тем временем агрессии подвергаются и туристы за границей. Как пишет газета «Известия», в Индии жителей России выселяют из отелей страны. Также местные граждане, считая, что люди европейской внешности являются потенциальными разносчиками коронавируса, накидываются на них прямо на улице.

«Знакомый один рассказал, что вчера местные очень старательно пытались спровоцировать его на драку — просто за белое лицо. Кричали «Эй ты, коронавирус! Иди сюда». В другом месте всей деревней напали на русских и избили», — рассказал путешественник Сергей Бойков.

Еще одна российская туристка сообщила изданию Life, что в Танзании, откуда она не может вернуться из-за закрытых границ, тоже страшно выходить на улицу. По ее словам, местные жители кричат на приезжих и кидаются в них луком.

Между тем 23 марта в Нью-Йорке даже запустили специальную горячую линию для борьбы с дискриминацией на фоне коронавируса.

«Никто не должен жить в страхе за свою жизнь из-за того, кто он, как он выглядит или откуда он приехал. Я призываю всех жертв дискриминации из-за пандемии связаться с моим офисом. Мы будем продолжать работать с местными правоохранительными органами для борьбы с ненавистью во всех ее коварных формах», — сообщила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс телеканалу NBC.