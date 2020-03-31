«В нас не нуждаются»: кого коронавирус лишает работы

«Воспользоваться шумихой»

Россияне пожаловались «Газете.Ru» на увольнения из-за экономической ситуации, возникшей в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Реклама

Согласно результатам опроса Центра стратегических разработок, опубликованного 30 марта, каждая третья компания из 500 опрошенных уже оптимизировала фонд оплаты труда — то есть сократила штат или перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой. Каждая вторая компания планирует снизить численность сотрудников на 12-14% в ближайшее время, а каждая пятая — сократить выплаты.

Все это происходит, несмотря на то что премьер-министр Михаил Мишустин еще 21 марта заявил, что работодатели, которые задерживают зарплаты или увольняют сотрудников в условиях пандемии, будут жестко наказаны.

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — пообещал премьер.

Он также отметил, что правительство намерено ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда и проверять выплаты зарплат.

«Есть приказ — уйти в неоплачиваемый отпуск»

Бармен из Москвы Ирина Дубровина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», как ее вынудили уйти в неоплачиваемый отпуск в ресторане.

Когда предприятия общественного питания опустели из-за стремительного распространения коронавируса, в ресторан к Дубровиной пришло руководство. «Они и до этого из-за пандемии задерживали зарплату, а в тот день заявили, что есть приказ — все официально устроенные должны написать заявление на отпуск до 30 апреля без сохранения зарплаты. Нас в ресторане 150 человек работало — 90% официально, так что это было бесчеловечно. Объяснили тем, что им надо уйти от налогов», — отметила москвичка.

После того как всех сотрудников вынудили уйти в неоплачиваемый отпуск, ресторан отказал им и в выплате зарплаты за февраль.

«Вот уже конец марта, а нам за февраль не заплатили. На вопросы, когда будет зарплата, начальство отвечает очень грубо, хотя выплачивать ее — их обязанность. Эта ситуация — кошмар», — подчеркнула Дубровина.

Она готова обратиться с заявлением в правоохранительные органы по факту несоблюдения ТК РФ, если на это пойдет остальная команда ресторана. «Я пока не знаю, как дальше все будет. У меня есть отложенные деньги на месяц: на еду, оплату квартиры, но, что будет дальше, я не знаю. Надеюсь, нам все-таки выплатят когда-нибудь эту зарплату за февраль», — заключила москвичка.

«Все работодатели молчат»

В Санкт-Петербурге те же проблемы — там от работы отстранили 23-летнюю собеседницу «Газеты.Ru» Тамару Васильеву и ее молодого человека Сергея. Петербуржец работал экспертом в визовом центре, однако после того, как границы страны и посольства стали закрываться, организация объявила себя банкротом.

«Штат надо было уменьшать — пошли сокращения. Мой молодой человек ушел до того, как компания объявила о банкротстве. Он не хотел, чтобы ему портили трудовую книжку увольнением», — пояснила Васильева.

Девушка также сидит дома без работы — ресторан, в котором она трудилась барменом, закрылся на карантин. Саму петербурженку отправили в неоплачиваемый отпуск.

«Пока это до 5 апреля. Но что будет дальше, вообще непонятно — возможно, нас закроют на большее время. У работодателя в последний месяц не хватало денег даже на аренду — не то что на зарплату. О дополнительных выплатах работникам на время карантина и речи идти не может», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

Теперь она вместе с молодым человеком ищет новую работу — справляться без заработка паре помогают родители Сергея. «Уже две недели без работы. Все работодатели, которым направляешь резюме, молчат. Собеседований тоже никаких нет. Не знаю, что нужно написать в резюме, чтобы тебя точно приняли. Каждый день заявок по 10-12 кидаем. Очень печальная ситуация», — заключила петербурженка.

«Нас распустили до лучших времен»

Ирина Мардер также лишилась работы. Москвичка рассказала «Газете.Ru», что из-за коронавируса закрылась организация по проведению праздников, в которой она трудилась год.

С сокращением столкнулись еще 50 ее коллег: ведущие, повара, администраторы и менеджеры. «Так как массовые мероприятия запрещены, люди не собираются в группы или не выходят из дома, а также не могут позволить себе праздник из-за потери работы, нас распустили до «лучших времен». Так объяснило это начальство», — рассказала девушка.

Руководство заявило, что к работе сотрудники смогут вернуться в августе-сентябре. Выплаты за сокращение Мардер и ее коллегам не положены, так как при приеме на работу они — как самозанятые — заключали с компанией договор об оказании услуг, а не полноценный трудовой. «К сожалению, сейчас нужно переждать тот момент, когда всем требуются только курьеры и комплектовщики. Поэтому включаем режим ожидания и смотрим сериалы», — резюмировала девушка.

«Смогу выжить с помощью подработок»

Не может подать жалобу на своих работодателей и 25-летняя жительница города Одинцова Московской области Ольга Еремина. Она долгое время работала на сеть салонов красоты PR- и SMM-менеджером по найму в качестве самозанятого. После того, как 28 марта правительство рекомендовало приостановить деятельность таких заведения в рамках борьбы с COVID-19, девушку попросили покинуть пост, «пока не наладится финансовая ситуация».

«У сети просто нет денег, чтобы сейчас раскручивать себя. Этой работой теперь занимается их директор по маркетингу. Они существенно сократили штат — даже в самом салоне уволили сотрудников, так как нет клиентов. Мне не будут ничего выплачивать, пока мы не возобновим сотрудничество.

Благо у меня есть другие подработки, с помощью которых я смогу выжить. У них ситуация не настолько плоха, как в случае с салоном. В любом случае надеюсь, что мы переживем пандемию», — подчеркнула Еремина.

«Непонятно, когда появится работа»

23-летняя Марина Манчалова из Ростова-на-Дону жила на деньги от подработки в частной компании, оказывающей услуги строительной экспертизы (организация, решающая спорные ситуации с подрядчиком или заказчиком в досудебном или судебном порядке — «Газета.Ru»). Так как 18 марта Верховный суд распорядился приостановить личный прием граждан в судах и рассматривать только самые безотлагательные дела, заказы на экспертизы перестали поступать.

«Нет заказов — нет работы. Работодатель сказал мне и еще одному коллеге, что пока в нас не нуждаются, а когда работа появится, он позовет. Непонятно, правда, когда она появится», — рассказала девушка.

Она также не может пожаловаться на то, что ее отстранили от работы, так как не была оформлена официально. При этом девушка утверждает, что в Ростове-на-Дону многие испытывают подобные проблемы — некоторых из ее знакомых отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск или сократили.

Что грозит работодателям

Между тем, по словам адвоката Артема Морозова, увольнять сотрудников под предлогом кризиса, возникшего из-за коронавируса, нельзя. «Если увольнение осуществляется по инициативе работодателя, то должно быть соответствующее основание — например, прогул. В противном случае работодатель может столкнуться с проверкой надзорных органов: прокуратурой, государственной инспекцией труда или даже с судебным разбирательством», — пояснил юрист «Газете.Ru».

То же самое касается бессрочного отпуска без сохранения заработной платы, подчеркнул Морозов — принудить работника написать такое заявление никто не может. Если это все-таки произошло, то необходимо сразу обращаться в прокуратуру или государственную инспекцию труда. «Кроме того, оспорить увольнение возможно в судебном порядке. Все перечисленные меры можно реализовать одновременно. И сразу, не дожидаясь окончания карантина, через онлайн-приемные», — отметил адвокат.

В результате работодателям могут привлечь к ответственности по статье 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», которая предусматривает наказание в виде предупреждения и штрафа в размере от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

Между тем наказать могут и начальника, уволившего неоформленных официально подчиненных — в таком случае его привлекут к ответственности не за неправомерное сокращение, а за прием на работу без трудового договора.

«Неофициальное трудоустройство работников уже является административным правонарушением по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. Работодатель может понести за это соответствующее наказание. Или работник имеет право обратиться в суд с иском о признании таких отношении трудовыми и взыскании невыплаченной заработной платы», — заключил адвокат.

«Газета.Ru» направила в Минтруд РФ запрос, чтобы уточнить, сколько таких нарушений было выявлено за период распространения коронавируса в РФ — на момент публикации материала ответ не поступил.