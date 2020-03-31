Помощь в борьбе с вирусом: когда в Россию придет жара

Способная затормозить распространение коронавируса нового типа жаркая и сухая погода установится на большей части России — в том числе и в Москве — в июле, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

На юге России такая погода должна прийти уже в июне, добавил он. В остальной же стране отдельные теплые дни «будут <...> в июне и в мае — +21...+23℃, но только отдельные дни», отметил синоптик.

Старший преподаватель МГУ им. Ломоносова, кандидат географических наук Павел Константинов в свою очередь уточнил в разговоре с агентством, что июль — самый жаркий месяц для большей части российских городов, а температуры должны быть на пару градусов выше климатической нормы.

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Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова подчеркнула, что высокие температуры «тормозят» пандемию COVID-19 – на жаре капли с вирусом высыхают, и он теряет в заразности.

«Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. Это не сразу происходит. Если в текущей обстановке вирус на поверхности «сидит» три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может «сидеть» три часа», — заявила биолог.

Баранова добавила, что за три часа предмет с вирусом успеют потрогать гораздо меньше человек, поэтому снизится число заразившихся. Впрочем, к закрытым помещениям это не относится. Вирусы будут выживать в среде с кондиционерами. «Я говорю только про открытый воздух», — обратила она внимание. Кроме того, погода помогает бороться с коронавирусом летом.

«У нас есть сезоны. Я только говорю об умеренных широтах. Даже дневная температура выше 21 градуса поможет. Это же средняя температура, а у нас внутри дня бывают температурные максимумы», — продолжила Баранова.

По ее словам, если хотя бы один час днем будет температура в +22...+23℃, то этого будет достаточно, чтобы снизить активность COVID-19.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что климат не влияет на распространение коронавирусной инфекции. В качестве примера он привел Таиланд, Турцию, Израиль и другие теплые страны, где люди также заразились данным вирусом.

«В том же Таиланде, где температура около +30℃, существует и коронавирус, и жесткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке… Я не очень верю, что он [коронавирус] прямо зависим от погоды», — сказал специалист.

Вильфанд также отметил, что нельзя исключать, что климат все-таки влияет на распространение COVID-19 каким-то образом. По его словам, солнечная активность может на это влиять, но нужны «определенные доказательства».

В начале марта ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летом температура воздуха в европейской части России будет «очень комфортной». И в июне, и в июле, и в августе на большей части европейской территории России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений.

«Средняя температура для Русской равнины — это +20...+25℃. Если теплее, то температурный коридор составит +21...+26℃. Это идеальная зона климатического комфорта», — указал специалист. Температура, превышающая +27°C, представляет собой стресс для организма, добавил Тишковец. Жители европейской России уже давно не видели нормального лета — без экстремальных жары и дождей, которыми запомнился прошлый теплый сезон. «Нормальная летняя погода напомнит о себе», — отметил синоптик.

Внутри этого «коридора» в 21-27°C возможны и снижения, и повышения температуры. «И ливни, и грозы, и град никто не отменял. И ураганы могут быть, но это нормальная история для лета», — резюмировал он.

Гарантированно оградить себя от заражения коронавирусом COVID-19 сейчас невозможно, но принять меры для снижения риска необходимо, заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Следует избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки заболевания, и вообще держаться от других людей на расстоянии двух метров.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», — добавил профессор. По его словам, вирус со временем «сам сойдет на нет».