«Золотые деньки»: почему COVID-19 сыграл на руку мошенникам

Мошенники обокрали пожилую москвичку под предлогом помощи в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил риелтор Вадим Шабалин.

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Он рассказал, что 29 марта к нему обратилась одна из его клиенток. По словам женщины, днем ранее в квартиру к ее матери, которой более 80 лет, постучались две девушки в медицинских масках и перчатках. «Похоже, для аферистов-обходчиков квартир наступили золотые денечки. <…> Со слов бабушки, [они пришли] в масках и перчатках, так что и камеры не ловят, и пальчики не скатаешь», — отметил риелтор.

Мошенницы представились сотрудницами органов соцзащиты населения. Они сообщили, что принесли бесплатные продукты. Передав пожилой москвичке коробку, в которой лежали дешевые хлеб, макароны, сахар, яйца, масло и чай, мошенницы попросили женщину заполнить анкету под диктовку.

Пока одна из злоумышленниц, со слов дочери пострадавшей, «нарочно медленно» диктовала, другая искала в квартире ценности.

Через некоторое время «сотрудницы соцзащиты» покинули квартиру. На следующий день к пенсионерке пришла ее дочь, чтобы также принести свежие продукты — тогда и выяснилось, что у женщины из дома украли паспорт и некоторые сбережения.

Дочь пенсионерки обратилась к Шабалину — они вместе написали заявление в полицию. Жалобу отправили в делопроизводство, однако дежурный правоохранитель попросил родственницу пострадавшей отойти и сообщил ей: «Не надейтесь, работать некому. Все мобилизованы вместе с росгвардейцами отлавливать бабушек на улицах».

Отметим, что с 26 марта по 14 апреля мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет не выходить из дома. За это им выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. В случае нарушения режима самоизоляции пожилых москвичей лишат половины выплаты.

Мошенники активно пользуются данной ситуацией — так была обманута пенсионерка в Останкинском районе столицы, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в силовых структурах.

В конце марта пожилая женщина вышла на улицу — там ее встретили молодые люди в форме охранников. Они потребовали заплатить им — в ином случае пообещали вызвать полицию, чтобы женщину наказали «за нарушение карантина».

Пенсионерка позвала на помощь своего сына — приехав на место, он предложил «охранникам» тысячу рублей, после чего смог увезти мать. Вскоре в полицию обратилась дочь пожилой москвички. Правоохранители приняли ее заявление и нашли свидетелей происшествия, подтвердивших факт мошенничества. В данный момент полицейские изучают записи камер видеонаблюдения и разыскивают злоумышленников.

Подобные случаи мошенничества происходят и в Барнауле, где мэр города Вячеслав Франк также призвал пенсионеров не выходить на улицу в связи с распространением COVID-19. Там местным пенсионерам звонят неизвестные, которые представляются волонтерами Пенсионного фонда России (ПФР) и предлагают помощь в приобретении продуктов на деньги организации. Об этом сообщил глава регионального ПФР Борис Трофимов телеканалу «Вести Алтай».

Он предположил, что цель таких мошенников — проникнуть в квартиры к барнаульцам. Глава ведомства подчеркнул, что волонтеров в ПФР нет — более того, никаких денег на закупку продуктов организация не выделяет. Чиновник попросил пенсионеров и их близких быть бдительными.

Отметим, что 30 марта президент России Владимир Путин призвал региональные власти обеспечить пожилых людей поддержкой, медпомощью, доставкой продуктов, лекарств и других необходимых вещей. Об этом глава государства заявил на совещании с полномочными представителями президента в федеральных округах, протокол которого был опубликован на сайте российского лидера.

«У них должна быть обязательно возможность оперативно обратиться за помощью, рассказать о своих проблемах. Уважаемые коллеги, прошу вас вместе с главами регионов лично контролировать эту работу. Это очень важно», — подчеркнул Путин.

Он также призвал всех граждан страны позаботиться об их пожилых родственниках. «Проявите максимальную заботу о своих мамах и папах известного возраста, о своих бабушках и дедушках. Они всегда нуждаются в нашей поддержке, помощи, душевной теплоте и внимании. Но сейчас — особенно», — заключил президент.