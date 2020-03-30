«Береженого бог бережет»: Путин о мерах по борьбе с COVID-19

«Выиграли время»

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря своевременно принятым мерам стране удалось сдержать взрывное распространение коронавируса COVID-19.

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На совещании с полномочными представителями президента в федеральных округах он поблагодарил специалистов-эпидемиологов за то, что РФ удалось «не допустить сценария, с которым уже столкнулся целый ряд стран». Протокол видеоконференции был опубликован на сайте российского лидера. «Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными.

Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели, и этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать»,

— сказал глава государства.

Одной из необходимых мер по борьбе с COVID-19 Путин назвал режим самоизоляции, введенный в Москве и области — он попросил жителей этих субъектов отнестись к ограничениям со всей серьезностью. «Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса», — отметил президент.

Что необходимо изменить в здравоохранении из-за COVID-19

Российский лидер призвал регионы провести полную подготовку ко всем вариантам развития пандемии, а не заниматься «самоуспокоением». «Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, непосвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», — сказал Путин.

Подготовка, согласно обращению президента, должна заключаться в проведении полной инвентаризации медучреждений — ее результаты необходимо внести в единую базу данных. Отдельное внимание, по мнению главы государства, нужно уделить количеству и состоянию аппаратов ИВЛ — их резерв должен пополняться.

Также в условиях распространения вируса важно оценить реальную готовность коечного фонда в медицинских учреждениях и возможность увеличения количества свободных коек в случае необходимости. «Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава», — пояснил президент.

По словам Путина, он понимает, что в некоторых субъектах может не хватать мест для пациентов с коронавирусом — в связи с этим он призвал региональные власти наладить выезд «скорой помощи» за пределы своего субъекта, чтобы пациентов могли принимать больницы из соседних областей.

Президент призвал врачей тех специальностей, которые не задействованы в борьбе с коронавирусом, подключиться к работе пульмонологов, реаниматологов, терапевтов и фельдшеров, у которых сейчас возросла нагрузка. В случае необходимости также разрешено привлечь педагогов и студентов медицинских вузов, профессоров, ординаторов и практикантов.

Напомнил Путин своим представителям и о поддержке пожилых людей, которые находятся в группе риска. «У них должна быть обязательно возможность оперативно обратиться за помощью, рассказать о своих проблемах. Уважаемые коллеги, прошу вас вместе с главами регионов лично контролировать эту работу. Это очень важно», — подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что необходимо развернуть дополнительные центры, где бы россияне смогли сдать анализ на COVID-19. «Сделать это, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объемы тестирования на коронавирус. <…> Прошу обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем. Пожалуйста, не затягивайте с этим. Там, где потребуется, не только российского, но и зарубежного образца», — пояснил глава государства.

Кто допустил «преступную халатность»

Однако не во всех регионах следят за исполнением ограничительных мер — как пояснил Владимир Путин, в некоторых городах РФ по сей день работают клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и тд. «Местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться», — заявил президент.

Он добавил, что необходимо следить и за теми структурами жизнеобеспечения, которые продолжают работать в условиях пандемии: аптеками, магазинами продуктов, органами власти — регулярно проводить дезинфекцию, не допускать очередей и обеспечить персонал индивидуальными средствами защиты.