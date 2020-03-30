Принял за волка: мордовский стоматолог застрелил подростка

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 48 -летнего врача Игоря Горячева, который по неосторожности убил 15-летнего подростка. Об этом сообщил региональный портал Info-rm.ru

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Как установило следствие, трагедия произошла вечером 13 апреля 2019 года. Бывший главврач саранской детской стоматологической поликлиники отправился вместе с приятелями на охоту. В лесопосадках недалеко от поселка Марьяновка он заметил сигнал на тепловизоре и, приняв объект за волка, выстрелил. Смертельное ранение получил школьник, который вместе со своей девушкой стоял возле мотоцикла.

Свидетели рассказали порталу, что пуля попала в живот подростку и прошла сквозь внутренние органы. Ребенок упал, истекая кровью, а охотник скрылся с места преступления. Приятельница пострадавшего вызвала медиков и позвонила друзьям, но юноша скончался до приезда врачей.

На следующий день, вечером 14 апреля, мужчина оформил явку с повинной. Он заявил, что увидев в темноте светящиеся глаза, подумал, что возле лесополосы ходит волк. Какой-либо преступный умысел в своих действиях мужчина отрицал.

В итоге Верховный суд Мордовии приговорил врача к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Стоит отметить, что изначально мужчина был привлечен к уголовной ответственности по статье об убийстве, однако позже его действия были расценены как причинение смерти по неосторожности.

Согласно открытым данным, в 1994 году Горячев окончил медицинский факультет МГУ им. Огарева по специальности «лечебное дело». Прошел интернатуру по хирургии в Саранской больнице скорой медицинской помощи. В 1995 году стал работать хирургом в Большеигнатовской ЦРБ. Через три года его назначили главным врачом. В 2012-м возглавил Лямбирскую районную больницу. В последние годы руководил детской стоматологической поликлиникой в Саранске. С апреля 2019 года числится безработным.

В начале февраля 2020 года наказание в виде года исправительных работ получил 48-летний житель Карачаево-Черкесии за случайное убийство соседки.

Как рассказал «Интерфаксу» сотрудник республиканского управления Следственного комитета, следствие и суд установили, что в июле 2019 года мужчина открыл огонь из своего гладкоствольного ружья, заряженного патронами 12 калибра с картечью, по стае собак рядом с домом в селе Терезе Малокарачаевского района. Всего мужчина сделал три выстрела, подчеркнул силовик.

По его словам, стрелок допустил небрежность и ранил в голову местную жительницу, находившуюся на территории соседнего участка. Мужчина вызвал соседке медиков — ее госпитализировали, однако спустя некоторое время от полученного ранения женщина скончалась в больнице.

Суд признал фигуранта дела виновным по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». С учетом раскаяния осужденного и наличия у него малолетнего ребенка его приговорили к году исправительных работ. Кроме того, из зарплаты осужденного будут удерживать 10% в доход государства, говорилось в сообщении регионального Следкома.

В декабре 2019 года похожая история произошла и в Башкортостане — там охотник подстрелил напарника, приняв его за кабана, передавал портал UfacityNews.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел в 22 километрах от хутора Сюрень во время охоты. 37-летний мужчина выстрелил из ружья и случайно попал в своего товарища, 62-летнего сотрудника Росреестра — от полученного ранения тот скончался на месте.

«Мужчины приехали в лес. Рассредоточились. В какой-то момент 37-летнему охотнику послышался шорох в кустах. Скорее всего, мужчина решил, что это зверь, и выстрелил в сторону звуков», — сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах.

Место происшествия осмотрели следователи. Тело убитого было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, изъяты гильза, одежда и два ружья. Стрелявший был арестован. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы «Причинение смерти по неосторожности».