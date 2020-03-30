«Я им не открыла»: россиян пугают слухами о COVID-19

В Подмосковном МВД опровергли введение комендантского часа в городах, где об этом самовольно сообщили полицейские. Соответствующая информация появилась на сайте регионального главка.

«На территории Московской области комендантский час не вводился. Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — сообщили в ведомстве.

Тем не менее блюстители порядка преувеличили жесткость мер и теперь, возможно, понесут за это наказание. «Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки», — уточнили в министерстве.

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Ранее в социальных сетях распространились видео, на которых по улицам подмосковных Дзержинского, а также Королева, Серпухова, Видного, Томилино ездят патрульные машины и предупреждают, что с 08:00 до 22:00 действует комендантский час. В связи с этим гражданам якобы категорически запрещалось выходить на улицу.

За минувшие сутки панику на москвичей также попыталась навести машина из фейкового отдела по борьбе с коронавирусом. Затонированный автомобиль с 25-летним водителем за рулем — его права, к слову, числились утраченными — был задержан. В отношении шутника было заведено семь административных дел.

К административной ответственности правоохранительные органы также привлекли 20-летнюю студентку из Иркутска — девушка распространяла в социальных сетях аудиосообщение с фейковой информацией о числе зараженных в регионе. По ее словам, оно уже превысило 35 человек.

«По данному факту проводится административное расследование. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении регионального МВД.

По указанной статье девушке грозит максимальное наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей. Она уже дала признательные показания и принесла извинения пользователям интернета.

Некоторые инициативы мошенников заканчивались для граждан потерей не только спокойствия, но и денежных средств. В конце минувшей недели в Казани местных жителей пригласили пройти тест на коронавирус — причем по льготным ценам. Соответствующие заявления были расклеены на информационных стендах многоквартирных домов, сообщают в региональном главке МВД.

«Уважаемые жильцы! Для всех граждан предоставлены тесты на «КОРОНАВИРУС» по льготным ценам! Льготный период действует с 27.03.20 по 08.04.20, успейте приобрести тесты для себя и своих близких», — говорилось в тексте объявления.

В полиции Казани поспешили развеять слух и заявили, что эта информация не соответствует действительности, так как тесты на коронавирус нельзя купить самостоятельно.

«Забор биоматериала из ротовой и носовой полости для теста на коронавирус производится в любой медицинской организации по направлению врача и при наличии симптомов заболевания. Тест могут пройти только те, кто прибыл в Россию из других стран мира и имел контакт с людьми, у которых был подтвержден коронавирус», — подчеркнули в ведомстве. Нарушителей ищут.

Тюменские мошенники, в свою очередь, стали предлагать людям поставить прививку от коронавируса, вакцину против которого еще не изобрели. Как сообщает 72.RU, неизвестные приходили к местным жителям в квартиры и представлялись медиками.

«Вечером мне позвонили в дверь и представились сотрудниками областной клинической больницы. Я им не открыла. Они через двери сказали, что по приказу ставят прививки от коронавируса всем жителям Тюмени», — сообщила одна из очевидцев изданию.

Еще одним поводом воспользоваться доверием граждан стало отсутствие масок в аптеках. В Воронеже на удочку аферистов попались две местные жительницы — они решили заказать медицинские маски через интернет. Одна из них перевела на указанный счет 12 тыс. рублей, другая – 52 тыс. Оплаченного товара никто так и не дождался, сообщает РИА «Новости».

По словам местных жителей, при заказе через интернет мошенники присылали вместо масок все что угодно: марлевые бинты, одноразовые салфетки и другую гигиеническую продукцию, никак не способствующую защите от вирусов.

На фоне распространения коронавируса мошенники также изобретают новые способы телефонного мошенничества — некоторые звонят пожилым людям и сообщают об обнаружении инфекции у родственника, лечение которого срочно нужно оплатить. Некоторые также информируют о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии, которую нужно оформить, указав данные. Об всех этих методах сообщает пресс-служба МВД по Москве.

В связи с угрозой попасться на удочку мошенников ведомство призывает никому не давать реквизиты своих банковских счетов и карт, CVV-код, а также пароли, приходящие в СМС-сообщениях. Нельзя также впускать в дом посторонних людей.

Для предотвращения распространения ложной информации в интернете московская полиция также запустила хэштэг #РасскажиРодителям для предупреждения пожилых россиян о возможных дистанционных мошенничествах.