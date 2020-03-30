«Режьте, рубите»: украинка извинилась за заражение односельчан

Жительница украинского села Коленковцы Черновицкой области на коленях попросила односельчан простить ее за распространение COVID-19. Женщина халатно отнеслась к режиму самоизоляции, вернувшись из Италии, и заразила многих людей коронавирусом, передает портал «Обозреватель».

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На опубликованной видеозаписи пожилая украинка плачет и умоляет не мстить семье за ее проступок. По ее словам, рассерженные украинцы хотят сжечь ее дом, совершить физическую расправу над детьми и внуками — которые, как и она, вылечились.

«Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите», — рыдает женщина, падая с дивана на колени перед камерой.

Жительница Черновицкой области ездила в Италию на заработки. Вернувшись на Украину, она успела вступить в контакт с множеством людей, среди которых ее дети, внуки, знакомые из нескольких окрестных сел. Всего она заразила 14 человек, в числе которых и глава села. Женщина заявила, что в итоге никто из ее близких не может выйти в магазин за едой, которая почти закончилась. Наконец, она дала обещание больше в Италию не ездить.

По последним данным, на Украине коронавирусом нового типа заразились 480 человек, девять пациентов скончались, шестеро — выздоровели. 25 марта власти страны объявили на месяц режим чрезвычайной ситуации по всей Украине из-за распространения COVID-19. Закрыты учебные заведения, отменены массовые мероприятия, приостановлена работа метрополитена, ограничено авиасообщение. В соответствии с законами государства, режим ЧС не предполагает комендантского часа и запрета на выход из дома. Однако власти могут ограничивать перемещение граждан. Государство компенсирует материальный ущерб лицам, пострадавшим во время режима ЧС.

Не обошлось на Украине и без вспышек насилия — 20 февраля из китайского города Ухань, который был на тот момент эпицентром эпидемии, в Харьков спецбортом рейса PQ 7302 были доставлены 45 украинцев и 27 иностранцев. Всех их отправили на карантин — с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Однако жители поселка Новые Санжары Полтавской области пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых привезли эвакуированных из Китая украинцев.

Селяне подожгли шины и дрова на дороге, забросали камнями автобусы, а затем вступили в рукопашную стычку с охранявшей колонну полицией. Силовики начали задерживать протестующих, однако в этот момент прозвучала команда «Отойти назад». Прибывшие пожарные потушили все очаги горения. На фоне происходящего одному из участников беспорядков стало плохо, он начал терять сознание. Окружающие стали кричать, что полицейские убили местного жителя. Впрочем, пришедшие на место ЧП медики оказали первую помощь пострадавшему. Машина скорой помощи проехать на место не смогла.

Беспорядки приведи к тому, что в Санжары вылетел тогдашний председатель правительства Украины Алексей Гончарук. По его словам, в городе начал работу оперативный штаб кабинета министров. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в ходе драк с протестующими в Новых Санжарах тяжелые ранения получили более 10 полицейских.

«Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути, и их тут так встретили… Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме», — указал министр.

20 марта пассажир на одной из остановок в Киеве набросился на кондуктора с кулаками и вытолкал его из салона, заявляя, что тот занимает лишнее место. Мужчина перед этим не хотел пускать пассажира в салон, объясняя это требованиями санитарной безопасности — не более 10 человек в автобусе.

«Ты десятый!» — заявил ему возмущенный киевлянин, перемежая слова матерной бранью.

26 марта депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что Киев должен обратиться к Москве за помощью в борьбе с распространением коронавируса нового типа. «Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», — выразил мнение украинский парламентарий.

По словам Рабиновича, Киев должен уже сейчас прекратить «заигрывания со всеми стратегическими партнерами» — НАТО, США и Евросоюзом, — которые «все им обещали». Вместо этого нужно обратиться к тем странам, которые реально могут помочь.