«Возраст не имеет значения»: как распространяется COVID-19

Коронавирусу все возрасты покорны

— 663 928 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 30 880 человек, выздоровели — 142 361 пациент.

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— В ВОЗ порекомендовали на ранних этапах проявления заболевания обращаться к врачам, которые помогут в обеспечении кислорода. «Самое главное — очень ранний кислород для тех, кто попадает в больницу, это гораздо важнее. Не надо полагаться на таблетку», — заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович

— Специалисты убедились, что возраст граждан не имеет значения для распространения COVID-19. «Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей. Первая уязвимость — это сопутствующие заболевания», — сообщили в ВОЗ.

В России заразился первый медик

— В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом — ранее у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония. Еще один заразившийся умер в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге. 1 марта мужчина вернулся из-за границы, однако болезнь диагностировали только через 19 дней.

— В России коронавирусом заразилась первая медработница — первичный тест оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи из Красноярска, которая работала с зараженными COVID-19.

— Препарат для лечения коронавируса представили в РФ. Федеральное медико-биологическое агентство разработало лекарство на основе противомалярийного препарата мефлохина. Он будет помогать людям с заражением различной степени тяжести.

— Из-за пандемии будет ограничено движение через российскую границу. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С 0:00 30 марта это будет касаться автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

— В Москве от коронавируса вылечились уже 28 человек. У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат.

— Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц. Об этом в эфире НСН заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

Жители Нью-Йорка умирают каждые 17 минут

— Младенец впервые умер от коронавируса в американском городе Чикаго. Об этом сообщает Independent со ссылкой на власти штата Иллинойс.

— За последние два дня жители Нью-Йорка стали умирать от коронавируса каждые 17 минут, подсчитало издание The New York Post. В общей сложности число жертв коронавируса в Нью-Йорке составляет 450 человек. Количество случаев заражения в США достигло почти 112 500.

— Во Франции число заразившихся COVID-19 превысило 37 500, скончались более 2 300 человек. В Италии количество умерших от вируса превысило 10 000, за сутки скончались 889 человек.