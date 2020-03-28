«Два метра»: представителю ВОЗ больно смотреть на москвичей

Москвичам следует соблюдать дистанцию в два метра друг от друга, которая необходима для профилактики заболевания коронавирусом, отмечает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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«Только что проехала через Москву и мне больно. Почему? Потому что люди знают, что надо соблюдать расстояние в два метра. А там идут две-три подруги моего возраста очень близко друг к другу. Они не знают, есть ли у них вирус или нет. Не надо думать, что погода прекрасная, город прекрасный, гулять хотим. Согласна, но по одному, дистанция — два метра», — обратила внимание Вуйнович, выступая на форуме «Следующие 20 лет», который проходил в онлайн-формате.

В то же время она призвала всех россиян соблюдать рекомендованные меры предосторожности. «Потому что эпидемия коварная, набирает скорость, это как гонка <...>. Сейчас ее надо опередить», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил в стране неделю выходных (с 30 марта по 3 апреля), но с сохранением за работниками зарплат. Он пояснил, что эта мера должна позволить снизить распространение коронавируса, если все россияне останутся дома.

На следующий день после этого указа московский мэр Сергей Собянин постановил, чтобы с 28 марта по 5 апреля в столице перестали работать торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания. Исключения составляют те заведения, которые отпускают продукцию на вынос без посещения помещений и могут удаленно доставить готовые блюда. Кроме того, продолжат работать аптеки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Ранее российское правительство составило перечень товаров, которые относятся к категории первой необходимости в условиях распространения коронавируса. В этот список вошли 23 пункта. В частности, министры к ним причислили детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства. Туда же входят зоотовары (поэтому зоомагазины продолжат работу во время выходной недели), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция.

Министры также посчитали, что к таким товарам следует отнести бытовые приборы, компьютерное оборудование, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, печатные СМИ. Список дополняют спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению.

Этот список может изменяться в зависимости от региона и его санитарно-эпидемиологической обстановки.

Так, например, москвичи смогут заказать многие товары из этого списка по интернету. В частности, не перестанут работать интернет-магазины электроники, мебели или одежды.

На следующей неделе также продолжат работать магазины с алкогольной продукцией, так как они также торгуют продуктами. В то же время в Москве будут закрыты все рынки, кроме продовольственных. Также будут работать салоны связи столицы.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова призвала россиян остаться дома из-за распространения коронавируса. На своей странице в Instagram глава ЦИК разместила свою фотографию на садовом участке: в одной руке Памфилова держит кисть, а в другой — табличку с хэштегом #ОстаньсяДома.

По мнению президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, обстановка, связанная с распространением коронавируса в России может пойти на улучшение через два-три месяца.

Такое мнение он выразил в беседе с RT, основываясь на опыте других пандемий, которые протекали гораздо серьезнее коронавирусной инфекции.

В то же время врач выразил мнение, что те, кто приехал ранее из-за рубежа, существенно повлияли на нынешнюю ситуацию. Рошаль подчеркнул, что 80% форм заболевания проходят в легкой форме. «Человек переболевает. Да, у него возникает иммунитет, это хорошо, у большего числа будет иммунитет к этому вирусу», — заключил специалист.