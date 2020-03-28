«Засыпало пеплом»: при тушении пожара в Ростове погиб спасатель

При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно. Смерть спасателя уже подтвердил губернатор области Василий Голубев, который прибыл на место ЧП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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«Да, действительно погиб пожарный. У него есть мама, сестра. Я выражаю соболезнования его родным и близким», — отметил чиновник.

Согласно предварительной версии полиции, пожар мог случиться в результате поджога. «Причиной пожара стал умышленный поджог, на который указывает пять очагов горения», — сообщили источники ТАСС.

Тем не менее, как подчеркнули в правоохранительных органах Ростовской области, точно назвать причину можно будет только после ликвидации пожара и проведения необходимых экспертиз.

«Сотрудники полиции находятся в зоне возгорания на левом берегу реки «Дон» и обеспечивают охрану общественного порядка и соблюдение Правил дорожного движения», — сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД,

уточнив, что местным жителям нужно проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

Как отметил губернатор, после того как личности поджигателей будут установлены, к ним будут применены строгие санкции. «Правоохранители разбираются. Думаю, что должны разбираться основательно, потому что нет слов, когда находятся люди, которые искусственно создают такие пожары. Их надо наказывать жестко и строго», — подчеркнул Голубев.

Первое сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 13.52 – на тот момент площадь возгорания составляла 700 кв. метров. По данным регионального МЧС, впоследствии горение сухой растительности вдоль дороги растянулось на 25 га – пожару был присвоен четвертый номер сложности. Работу пожарных также осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 17 м/с.

Недалеко от места пожара находится крупный стадион «Ростов-Арена», однако, как уверяют спасатели, до него пламя дойти не должно. «Угрозы каким-то строениям и «Ростов-Арене» отсутствуют», — подчеркнул представитель главка.

Более того, сейчас стадион осуществляет помощь пожарным. Как сообщили в пресс-службе «Ростов-Арены», машины МЧС приезжают туда заправить баки водой, так как это ближайшая точка, передает RT.

Для того чтобы справиться с огнем, спасатели уже привлекли вертолет Ми-8 и пожарный поезд – в общей сложности на горящий камыш уже сбросили 15 тонн воды. В тушении также задействовано более 140 человек и 50 единиц техники.

По словам местных жителей, запах гари и пепел доносятся даже до окраин города.

«Весь день сижу на дачном участке — за это время меня полностью засыпало пеплом. Мысленно ругалась на соседей, думала, это они что-то жгут. Только потом уже увидела огромный столб черного дыма в районе стадиона. Запах гари стоит нестерпимый, а за счет ветра он еще и распространяется в два раза быстрее»,

— сообщила «Газете.Ru» местная жительница Елена Петрова.

Накануне региональный главк МЧС опубликовало обновленные данные: с начала 2020 года на территории Ростовской области произошло 2 224 пожара – это на 68% больше, чем за аналогичный период в 2019.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество возгораний сухой растительности увеличилось в 5 раз. Рост загораний сухой растительности и мусора на открытой территории отмечается в 47 муниципальных образованиях», — сообщается на сайте ведомства.

Резкий скачок числа пожаров спасатели отметили в марте – в области начала гореть сухая растительность и мусор на открытых территориях. Большинство возгораний происходит по вине местных жителей.

«Указанные пожары обусловлены жизнедеятельностью человека, погодными условиями ранней весны и аномально высоким температурным режимом. Отмечаются многочисленные загорания травы, камыша в устьях рек», — отмечают представители МЧС.

За минувшие несколько месяцев в отношении нарушителей было возбуждено 808 административных на общую сумму 5 млн рублей.