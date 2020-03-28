Киев — Москва: спецсрейс привез россиян из Украины

На Киевский вокзал в Москве прибыл специальный поезд №906/905, следующий по маршруту Киев — Москва — Киев. Его запустили для того, чтобы вывезти всех россиян с территории Украины и украинцев из России в связи с пандемией коронавируса. Информацию о прибытии поезда подтвердили ТАСС в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Обратный рейс отправится в субботу, 28 марта, в 19.35, и прибудет в Киев на следующий день в 7.32.

Этот поезд следует без остановок. По пути следования пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят медицинский осмотр пассажиров поезда. Билеты на поезд продавали Украинские железные дороги. Ранее в посольстве России сообщили в комментарии РИА «Новости», было предложено 716 билетов, и все их раскупили.

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В течение нескольких лет между Россией и Украиной не ходили пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинев. Между этими странами ходили лишь составы «Украинских железных дорог» и железнодорожных администраций стран СНГ. Но движение и этих поездов из-за распространения коронавируса было остановлено.

Этот спецрейс был запущен по договоренности между властями этих государств на фоне их полного закрытия границ. Так, Россия ограничивает движение через свои границы с полуночи 30 марта. Это ограничение, которое поручил исполнить российский премьер Михаил Мишустин, касается автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

При этом у запрета есть исключения. Так, он не касается дипломатов и членов их семей, а также членов официальных делегаций, фельдъегерей и курьеров дипломатической связи.

Кроме того, исключение составляют и россияне, которые вынуждены выехать за пределы страны в связи со смертью близкого родственника. Также этот запрет не коснется жителей Калининградской области и россиян, которые на постоянной основе проживают на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

Под запрет не попадают также водители грузовых автомобилей, которые отправлены в международные рейсы, экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Украина, в свою очередь, закрыла границы еще раньше — с полуночи 28 марта. Таким образом страны пытаются уменьшить риски, связанные с распространением коронавируса. До этого украинские власти применяли и другие меры. Так, с 14 марта Украина временно ограничила въезд на территорию страны для иностранцев, а также приостановила авиасообщение. С 17 марта власти ограничили пассажирское авиасообщение, за исключением чартерных рейсов, которые доставляют украинцев из-за рубежа на родину.

Несколько дней назад украинского правительство решило продлить карантин по всей стране, который ранее было введен до 3 апреля. Теперь, по решению кабмина, он будет действовать на три недели дольше — до 24 апреля. При этом власти оставляют за собой возможность продления и этого срока карантина, если будет необходимо.

Кроме того, на заседании правительства премьер-министр Украины заявил о том, что стоит ввести режим ЧС также по всему государству.

Эти меры означают, что перестают работать все торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения в сфере развлечения и услуг. При этом введение режима ЧС не означает, что граждане не имеют права выходить из дома. Однако власти страны могут всячески ограничивать передвижение украинцев. Было отменено международное и междугороднее пассажирское сообщение. В Киеве приостановлена работа метро, а общественный транспорт может перевозить не более 10 человек в салоне.

Вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года в китайском Ухане. После этого она перекинулась на остальные страны. В настоящее время всего по миру зарегистрировано более 621 тыс. зараженных, из них почти 29 тыс. умерли, еще порядка 137,4 тыс. выздоровели. Лидером по обнаруженным количествам случаев COVID-19 являются на данный момент США. Там зафиксировано свыше 105 тыс. человек, которые заболели вирусом. По количеству смертей нет равных Италии, где погибли более 9 тыс. заболевших.